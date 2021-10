O Art In Vento, tradicional evento de teatro realizado anualmente na cidade passou a fazer parte do Calendário Oficial de Eventos do Estado. Assim como ele, todos os outros 15 festivais que compõem o Coletivo Interior em Cena, incluindo o Capão em Cena de Capão da Canoa, foram incluídos no calendário do RS.

A medida faz parte do Projeto de Lei (PL) no 54/2021, do deputado Valdeci Oliveira (PT). Além disso, outro PL do parlamentar, o 53/21, incluiu o Festival Internacional de Teatro Rosário em Cena, de Rosário do Sul, no Calendário Oficial de Eventos do Estado. Vale ressaltar que, por terem caráter terminativo, ambas as propostas estão aptas a virarem lei.

Ambos os projetos foram aprovados durante a reunião de Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa. A homologação dos PLs, de forma conclusiva, aconteceu na reunião virtual do Colegiado, realizada na manhã de terça-feira (5). As duas proposições receberam parecer favorável do deputado Luiz Marenco (PDT) na Comissão de Educação e do deputado Frederico Antunes (Progressistas) na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

