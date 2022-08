Assaltantes de ônibus são presos pela Polícia

A Polícia Civil (PC) prendeu três homens na quarta-feira (3), em Tramandaí. Segundo o delegado Alexandre Souza, os indivíduos seriam suspeitos de terem assaltado um ônibus com comerciantes quando o veículo retornava de São Paulo (SP) com diversas mercadorias. O crime aconteceu há cerca de dois meses, em Três Cachoeiras.

Na ocasião, a quadrilha abordou o ônibus em um trecho na BR-101, se identificando como agentes da Receita Federal. Só após adentarem o veículo, os criminosos anunciaram o assalto. Segundo a Polícia, o grupo roubou vários objetos como roupas, tênis e perfumes. Os produtos foram colocados em um caminhão, utilizado durante a fuga.

Durante as investigações, a Polícia chegou ao nome de quatro suspeitos, todos pertencentes a uma quadrilha especializada em roubos de carga. A Justiça expeliu mandados de prisão preventiva contra os suspeitos, dos quais, três foram cumpridos. Durante a ação, os policiais conseguiram recuperar parte das mercadorias roubadas, que, posteriormente, serão devolvidas aos proprietários.

Os indivíduos, todos com antecedentes criminais, possuem entre 28 e 41 anos de idade. Eles foram levados ao sistema prisional, onde permanecerão a disposição. Já o quarto homem, segue foragido. A Polícia Civil seguirá investigando o caso.

Foto: PC

