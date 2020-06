OSÓRIO – Dois homens foram encontrados mortos, na madrugada dessa sexta-feira (5). O primeiro corpo foi localizado pela Brigada Militar (BM) na ERS-786, próximo a ERS-389 (antiga Estrada do Mar), em Atlântida Sul. O cadáver de um homem foi encontrado com diversos ferimentos a bala, sobre a pista da rodovia.

Os policiais encontraram próximo ao corpo 15 balas de calibre nove milímetros. O local chegou a ser isolado para a realização da perícia e foi liberado, após a retirada do cadáver. A vítima não foi identificada. Segundo a BM, a causa da morte estaria relacionada com um conflito entre gangues rivais.

OUTRA MORTE

Por volta das 5h de sexta-feira, a BM localizou o corpo de outro homem, após receber a denúncia de uma briga entre vizinhos, na Rua Costa Gama. Ao chegar no local, os policiais encontraram o corpo com ferimentos causados por faca. A vítima, de 63 anos de idade, tinha antecedentes por crimes de ameaça e desobediência. O nome do homem morto não foi divulgado.

Segundo informações, o suspeito da autoria do crime teria fugido e segue sendo procurado. A Polícia Civil está investigando os dois homicídios e trabalha para conseguir identificar e localizar os autores dos crimes.