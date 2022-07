Assinada Ordem de serviço para início da sinalização em ruas da cidade

OSÓRIO – A prefeitura realizou na tarde de quarta-feira (29/06), nas dependências da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) João Enet, na Borússia, a assinatura da Ordem de Serviço para início da implantação de placas de sinalização viária horizontal e vertical de ruas do município. O trabalho faz parte da última etapa das obras de pavimentação que estão sendo realizadas na cidade.

O trabalho acontecerá na Avenida Ventos do Sul (Serramar), nas Estradas Arroio Grande, Da Baixada e Maria Isabel da Conceição (Borússia), além da Estrada José de Oliveira Ouriques (Capão da Areia). Também serão contempladas a Estrada OS-010 e a Linha Peixoto, ambas no Palmital, e a Rua Colombo no distrito de Santa Luzia.

Estiveram presentes no ato o prefeito Roger Caputi, o secretário adjunto de Obras e Saneamento Julio Mirim, além de representantes da empresa More Sinalização e Construção, à qual será responsável pelo serviço de sinalização das vias, entre outras autoridades. O valor da obra é de aproximadamente 700 mil reais, com parte do recurso da Caixa Econômica Federal e o restante do Executivo local.

Foto: PMO

