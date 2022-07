Assinada ordem de serviço para obras em ruas da cidade

OSÓRIO – A prefeitura realizou na tarde de terça-feira (5), a assinatura da Ordem de Serviço para início das obras de capeamento asfáltico de ruas da cidade. Receberão o capeamento com pedra irregular as Ruas José Airton Jaques de Oliveira e Marquês do Herval, ambas no bairro Caravágio, além das Rua Passinhos, no Primavera.

A obra de 1,28 quilômetro está avaliada em R$ 1.351.855,00 (um milhão trezentos e cinquenta e um mil oitocentos e cinquenta e cinco reais). O trabalho será realizado pela empresa Construtora e Pavimentadora Pavicon Ltda, tendo como responsável técnico o engenheiro Batista Roque Bagatini. Já a fiscalização ficará a cargo da Secretaria Municipal de Obras, por meio do engenheiro Rafael Fofonka. O prazo de conclusão é de 150 dias (cinco meses).

Presente no ato, o presidente da Câmara de Vereadores Charlon Muller (MDB), ressaltou que as obras eram um pedido constante por parte dos moradores dos bairros e que dão continuação ao trabalho já realizado pela prefeitura em um ano e meio de governo. Já o prefeito Roger Caputi, aproveitou para ressaltar que esse é o só o início do cumprimento do compromisso que ele tem com os bairros Caravágio e Primavera.

Segundo Roger, há uma estimativa de cerca de sete quilômetros de estrada que deverão receber o capeamento. “Esse é o início de uma caminhada. Temos responsabilidade de continuar buscando recursos, para garantir um serviço de qualidade e podendo melhorar ainda mais a nossa cidade”, afirmou o prefeito Caputi.

OUTRAS OBRAS

Dando continuidade as obras no município, na tarde de quarta (6), a prefeitura assinou a Ordem de Serviço para início das obras de pavimentação de bloqueto na Travessa Rio Peru, no distrito da Borússia. O ato aconteceu nas dependências da Escola José Garibaldi. Ao todo, serão pavimentados 250 metros. O valor da obra, que será realizada pela empresa M&T Serviços Ltda, é de R$ 250 mil, com prazo de conclusão de 90 dias (três meses).

Já na manhã de quinta-feira (7), foi realizada a assinatura da ordem de serviço para elaboração do projeto executivo para duplicação da ERS-030, no bairro Laranjeiras. O objetivo da prefeitura é de, não apenas duplicar, mas também municipalizar o trecho entre os quilômetros 76 e 80 da rodovia, que hoje são controlados pelo governo do Estado, por meio do Departamento Automotivo de Estradas e Rodagem (Daer).

O valor do investimento é de 245 mil reais e será realizado pela empresa Ber Projetos e Obras Cia Ltda, tendo como responsável o engenheiro técnico Michel Severo. O prazo para conclusão e entrega dos estudos é de 90 dias (três meses), podendo ser estendido pelo mesmo período.

