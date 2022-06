Assinada Ordem para pavimentação na ERS-389

OSÓRIO – Foi realizada na manhã de segunda-feira (27), a assinatura da Ordem de Serviço para início das obras na ERS-389 (Estrada do Mar). O ato contou com a presença do prefeito Roger Caputi, do secretário estadual de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano Rafael Mallmann, o ex-secretário da pasta Luiz Carlos Busato, além do deputado estadual Gabriel Souza (MDB), do engenheiro Rafael Fofonka, do presidente da Câmera de Vereadores Charlon Muller, entre outras autoridades.

Em sua fala, o ex-secretário Busato afirmou que fez questão de estar presente no evento, visto que, segundo ele, o prefeito Roger foi um dos apoiadores do Projeto Pavimenta, desde o início, logo quando foi apresentado ao até então governador Eduardo Leite, buscando o Estado fazer convênios com os municípios. O secretário estadual Rafael Mallmann ressaltou a importância do projeto, o qual já investiu mais de R$ 380 milhões e 409 cidades do RS.

O deputado Gabriel Souza lembrou de um encontro que teve com o prefeito osoriense, onde Roger perguntou se não havia a possibilidade de conseguir recursos para algumas obras, apontando com uma das prioridades a pavimentação da lateral da Estrada do Mar, na Várzea do Padre. “É uma importante obra, não só para o acesso aos bairros, mas também como rota de fuga para os grandes congestionamentos, principalmente no período de veraneio, facilitando o acesso não só a Estrada do Mar, mas também a ERS-030 e a Freeway (BR-290) ”, declarou o parlamentar.

O prefeito Roger também ressaltou a importância da obra que vai beneficiar cerca de um quilômetro da rodovia, que vai ligar a Marcílio Dias com o Posto de Saúde. “A obra vai melhorar o acesso, a qualidade de vida das pessoas. Nós sabemos que ainda tem muita coisa para melhorar, mas hoje estamos dando o primeiro passo em busca dessa modernização”, afirmou o prefeito osoriense.

Caputi ainda lembrou que o município está na luta para recursos para outra obra: a duplicação da ERS-030, no sentido a Santo Antônio da Patrulha. O objetivo é duplicar desde o entroncamento até a saída para o município de Capivari do Sul, na comunidade do Panni. Conforme o prefeito, atualmente, está em andamento a realização do projeto da obra.

OBRA NA ESTRADA DO MAR – Durante a obra, realizada pela Construtora e Pavimentadora Pavicom, será feita a pavimentação com bloquetos pré-moldados de concreto na lateral da rodovia. O orçamento é de aproximadamente R$ 1,4 milhão, sendo repassados R$ 940 mil, por parte do governo do Estado, com contrapartida do município de R$ 438 mil. O prazo de conclusão é de até 180 dias (seis meses).

Deputado Gabriel, secretário do Estado Rafael, Roger, Fofonka, Busato e Charlon.

Fotos: Divulgação

