A mostra LIBERDADE & IMPRENSA, que será aberta no Museu do Supremo Tribunal Federal, em Brasília, celebra a liberdade de informação e de opinião, pilares da democracia.

De 6 de maio a 4 de julho de 2022 – Museu do STF

Praça dos Três Poderes, Supremo Tribunal Federal, Anexo I – Brasília/DF

Informações: www.stf.jus.br ou www.anj.org.br

Entrada gratuita



https://www.anj.org.br/dia-mundial-da-liberdade-de-imprensa-2022/

