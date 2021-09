Entre os dias 24 e 26 de setembro, foi realizado o III Festival de Balonismo de Bento Gonçalves. Ao todo, 11 atletas participaram da competição. E o campeão foi um atleta do Litoral Norte gaúcho. O torrense Fernando Silva venceu o campeonato com a pontuação 2.755 pontos, 356 a mais que o segundo colocado, Sergio Jung. Já na terceira colocação ficou outro atleta de Torres, Murilo Hoffmann, com 2.236 pontos.

Além de Fernando e Murilo, outros três torrenses participaram da prova. Giovani Pompermaier e Laís Pinho terminaram empatados com 1.763 pontos e acabaram dividindo a sexta posição junto com o piloto Felipe Pires. Já Reni Pinho, que é pai de Laís terminou em nono, somando 1.345 pontos.

Foto: Divulgação

