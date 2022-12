Atletas de Osório são medalhistas no Mundial de Jiu-Jitsu

Entre os dias 23 e 27 de novembro, o Ginásio do Parque Ibirapuera, em São Paulo (SP), recebeu o Mundial de Jiu-Jitsu. A equipe Ramon Rost esteve representando a cidade de Osório e voltou para casa com excelentes resultados. Ao todo, foram conquistadas sete medalhas, sendo quatro de Ouro, duas de Prata e outra de Bronze.

Sérgio Pereira se tornou Bicampeão Mundial de Jiu-Jitsu ao derrotar Helton Pandelo (SP) na final do Meio-Pesado (até 88,3kg), na Categoria Master 5 – Faixa Azul e também na decisão da Categoria Master 5 + 6 – Faixa Azul Absoluto. Além dele, Arthur Silveira também subiu no ponto mais alto do pódio. Ele conquistou a medalha de Ouro na Categoria Infantil/Juvenil A – Faixa Laranja + Verde, no Peso Pesadíssimo (até 67,5kg), derrotando o atleta Miguel Selvati (MG) na final. Já Cristiano Matos, venceu na Categoria Adulto – Faixa Branca. Na final do Peso Pesadíssimo, o osoriense derrotou Cauã Fernandes do Rio Grande do Norte.

Na Categoria Adulto – Faixa Preta, Ramon Rost ficou com a Prata no Super-Pesado (até 100,5kg), ao ser derrotado na final por Erich Santos (SP). Na Master 2 – Faixa Azul, Anderson ‘Cueca’ Kraemer ficou com o vice-campeonato no Peso Pluma (até 64kg). Ele foi derrotado na final para Hilario Neto, atleta do Paraná.

Ramon Rost (esquerda) e Anderson Cueca (direita)

ficaram com a Prata na competição.

Já na Categoria Infantil/Juvenil B – Faixa Laranja + Verde, Laura Castanheira ficou com a medalha de Bronze no Pesadíssimo (até 69kg). O título ficou com Lívia Corrêa (SP) que derrotou Eduarda Soares (SP) na grande decisão.

Laura Castanheira ficou com o Bronze na

Infantil/Juvenil B.

Fotos: Divulgação