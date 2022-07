Atletas de Osório são vice-campeões do Circuito Gaúcho de Futevôlei

Entre os dias 15 e 17 de julho, o HD Sports, em Porto Alegre, recebeu mais uma etapa do Circuito Gaúcho de Futevôlei. E mais uma vez teve osoriense subindo no pódio. A dupla formada por Susu Andrade e Rani Batista terminou com o vice-campeonato da competição na categoria Feminina Ouro.

Ao todo, sete duplas disputaram o título. A primeira fase foi disputada em um heptagonal, onde todas jogavam entre si, avançando as quatro melhores para as semifinais. Ao final da fase classificatória, Susu e Rani avançaram na 3ª posição com quatro vitórias e duas derrotas. Elas estrearam perdendo para Emili/Mayara por 18×15. Depois venceram três jogos seguidos: 18×6 em Fabi/Belli, 19×17 em Isa/Beta e 18×12 em Miriam/Pâmela. Na quinta partida, a dupla foi derrotada por 18 a 13 para Micha e Vick. Já no último duelo, mais um triunfo, dessa vez contra Gabi Costa e Lídia, pelo placar de 18×11.

Com a primeira fase encerrada, Susu e Rani enfrentariam Gabi Costa e Lídia nas semifinais, dupla que terminou com campanha idêntica as osorienses, com quatro vitórias e duas derrotas, levando a melhor apenas no saldo de pontos (+32 contra +-19). Em partida de três sets, Susu e Rani começaram perdendo a primeira parcial por 18 a 15. No segundo set as duas reagiram e buscaram o empate fazendo 18×11. Já no set decisivo, as duas perdiam de 17 a 15, mas conseguiram uma virada sensacional, fechando a parcial em 19 a 17 e o jogo em 2 a 1.

Gabi Costa e Lídia ficariam ainda com o 3º lugar, ao derrotarem Isa e Beta por 18 a 15 (em set único). Já na final, Susu e Rani enfrentaram a melhor dupla da competição: Emili e Mayara chegaram a decisão, invictas, com sete vitórias em sete jogos. Em um set bem equilibrado, Emili e Mayara venceram por 18×16. Jogando no tudo ou nada, as osorienses acabaram forçando e errando muitas jogadas, vendo as adversárias abrirem no marcador e fecharem o set em 18 a 8 e o placar em 2 a 0, confirmando o título da etapa do Circuito Gaúcho de Futevôlei.

Já na Mista B, Rani, seria novamente vice-campeã, dessa vez jogando ao lado de Marcos Paulo. Dezesseis duplas foram divididas em quatro chaves com quatro, onde jogavam entre si, avançando as duas melhores de cada grupo para o mata-mata. Os dois se classificaram na liderança da chave B, com três vitórias em três jogos: 18×14 em Gabriel Scalco/Miriam Pasturiza, 18×16 em Guto/Carol e 18×11 em Bruno Bohrer/Jennifer Soares.

Nas quartas, vitória tranquila sobre Fábio e Preta por 18 a 5. Nas semifinais, nova vitória sobre Gabriel e Mirian, desta vez pelo placar de 18 a 11. Porém, na final, a dupla osoriense acabou sendo derrotada por Gabriel e Micha por 18 a 10, ficando a segunda posição na categoria.

Rani e Marcos Paulo foram vice-campeões na Mista B.

Fotos: Divulgação

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



There is no ads to display, Please add some