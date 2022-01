A 1ª etapa da Copa União de Ciclismo 2022 foi disputada em Imbé, no dia 09/01.

No último dia nove de janeiro, o município de Imbé foi sede da 1ª etapa da Copa União de Ciclismo. Neste ano, a competição chega a sua 18ª edição, a qual deve ser a última a ser realizada. Em 2022, vão ser sete etapas, sendo a última e decisiva marcada para o dia 10 de abril, ainda sem local definido.

Ao todo, são 27 categorias sendo disputadas, nas modalidades de Speed (velocidade), Mountain Bike e Handbike. Entre os participantes, estão alguns atletas do Litoral Norte gaúcho, incluindo ciclistas das seguintes cidades: Osório e Tramandaí. Veja a seguir como os atletas da região terminaram a 1ª etapa da Copa União de Ciclismo 2022:

DESEMPENHO DOS ATLETAS DO LITORAL NORTE

Na categoria Amador Speed (1ª temporada), o osoriense Rodrigo Locatelli terminou na sétima colocação, uma posição à frente do conterrâneo Tiago Bitencourt (Trilha Bike). O outro atleta da região na prova foi Eduardo de Mello, de Tramandaí, que terminou em 11º lugar. A liderança da categoria é de Silvano Silva (Zwei Rader Team) de Teutônia com 18 pontos, seguido pelo companheiro de equipe Marco Aurélio Dutra, que têm 15 pontos e do portoalegrense Gustavo Diefenthaeler Filho (Heavy Pedal) com 12 pontos.

Na categoria Mountain Bike Feminino, domínio de atletas do Litoral. Em primeiro lugar está a imbeense Lurdes Maria Chussler, com 18 pontos, seguida pela sua conterrânea, Janeska Damian, com 15. Na terceira posição vem Carmem Rosa de Tramandaí, com 12 pontos ganhos. Vale destacar que as três pertencem a equipe KG.

Na Veteranos A (de 60 a 67 anos de idade), Manoel de Moraes (Ventos da Praia), de Tramandaí, é o 2º colocado, com 15 pontos ganhos, três a menos que o líder Arizelmar Silva (Bike Brasil).

Na categoria Master (de 40 a 49 anos), o ciclista de Tramandaí Gelson Gularte (KG) terminou na sétima colocação. A categoria tem como líderes: Marco Antônio Lopes (ACC) de Bento Gonçalves (18 pontos), Juarez dos Santos (ABC Copncresul), também de Bento (15 pontos) e Fabiano Neis (UCVC) DE São Pedro da Serra (12 pontos).

Já na categoria Mountain Bike Veteranos – 40 anos ou +, o atleta de Tramandaí Luis Augusto Machado (Ciclo Bike) ficou em sétimo na 1ª etapa da competição. A liderança é de Márcio Perin (Bike Brasil) de Porto Alegre, com 18 pontos. Em segundo vem Vanderlei Steffens (UCVC) de São Sebastião do Caí, com 15 pontos. E na terceira colocação está, o também portoalegrense, Adriano Menezes (ótica Status), que soma 12 pontos.

CLASSIFICAÇÃO POR EQUIPES

POSIÇÃO EQUIPE CIDADE PONTOS 1 ª Zwei Rader Team Teutônia 162 2 ª Bike Brasil Porto Alegre 157 3 ª Credencie/Galouisbikeshop Gravataí 73 4 ª KG Tramandaí 70 18 ª Ventos da Praia Tramandaí 15 22 ª Trilha Bike Osório 8 24 ª Ciclo Bike Tramandaí 7

SISTEMA DE PONTUAÇÃO

1º – 18 pontos; 2º – 15; 3º – 12; 4º – 10; 5º – nove; 6º – oito; 7º – sete; 8º – seis; 9º – cinco; 10º – quatro; 11º lugar em diante ganha dois pontos. Vale ressaltar que aqueles que não completarem a prova ganham um ponto.

PRÓXIMAS ETAPAS

2ª ETAPA (23/01) – CAMPO BOM

3ª ETAPA (06/02) – A CONFIRMAR

4ª ETAPA (20/02) – ARARICÁ

5ª ETAPA (13/03) – SAPIRANGA

6ª ETAPA (27/03) – IGREJINHA

7ª ETAPA (10/04) – A CONFIRMAR

Foto: Divulgação

