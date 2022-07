Audiência Pública debaterá construção de ponte entre Imbé e Tramandaí

A Comissão de Economia, Desenvolvimento Sustentável e do Turismo da Assembleia Legislativa, presidida pelo deputado Zé Nunes (PT), realizará na quarta-feira (13), uma Audiência Pública, a partir das 18h, na Câmara de Vereadores de Tramandaí. A proposição foi realizada pelos parlamentares petistas Zé Nunes e Pepe Vargas estará em discussão o projeto de ponte-binária sobre o canal do estuário do Rio Tramandaí (entre os municípios de Imbé e Tramandaí) e o impacto na pesca cooperativa (botos com os pescadores).

Para a construção da ponte binária serão destinados R$ 37 milhões de recursos do governo do Estado, prometidos pelo então governador Eduardo Leite, além de R$ 2,7 milhões em recursos federais. Parte do valor também será destinado ao pré-projeto desenvolvido pela empresa Beck de Souza, além de outros sete milhões de reais inclusos no orçamento da União para 2022, por meio da bancada gaúcha. Vale ressaltar que, recentemente, o contrato com a empresa responsável pela elaboração do estudo para o licenciamento ambiental foi rompido por falta de repasse de verbas do governo federal.

