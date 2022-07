A Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa do Estado (AL-RS), presidida pelo deputado Eduardo Loureiro (PDT), aprovou por unanimidade na manhã de terça-feira (5), a solicitação de Audiência Pública para debater a prestação de serviços da distribuidora de energia elétrica do Litoral Norte, o Grupo CEEE Equatorial. A Audiência, solicitada pelo deputado Luiz Marenco (PDT), acontecerá no município de Mampituba, ainda sem data marcada.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



There is no ads to display, Please add some