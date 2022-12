Balneabilidade em praias gaúchas inicia na sexta-feira

A Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) iniciará na sexta-feira (16), a divulgação das análises realizadas pelo projeto Balneabilidade em balneários e praias do RS. Serão monitorados 90 pontos em 43 municípios gaúchos. O projeto, realizado desde 1979, faz parte do programa RS Verão Total do Governo do Estado. “Este é um importante serviço oferecido à população para garantir que os banhistas aproveitem a temporada de Verão sem riscos à saúde”, declarou o presidente da Fepam, Renato Chagas.

Os dados das análises das águas serão divulgados sempre às sextas-feiras, no site (www.fepam.rs.gov.br) e nas redes sociais da Fepam, até o dia 24 de fevereiro de 2023. Os avisos de local próprio ou impróprio estarão em destaque em placas informativas fixadas nos pontos de coleta e análise da água. O aviso de impróprio significa que as pessoas devem evitar o banho naquele local. Quando a placa estiver com o selo de próprio, o banho está liberado.

Como nos anos anteriores, as placas foram confeccionadas e distribuídas pela equipe da Fepam e cada prefeitura ficará responsável pela instalação, conservação e manutenção. Os veranistas também poderão consultar os resultados das análises no aplicativo Web do Sistema de Balneabilidade. Além das coletas e análises realizadas pelo laboratório da Fundação em parceria com a equipe da Regional nos balneários do Litoral Norte, o Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas (Sanep) realiza as análises e coletas nos balneários da praia do Laranjal e a Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan), nos demais balneários abrangidos pelo programa.

Foto: Fepam