O Litoral Norte gaúcho passa a contar com uma base fixa do Batalhão de Aviação da Brigada Militar (BM). O 2o Esquadrão Independente de Aviação do Litoral Norte vai funcionar no Aeroporto de Capão da Canoa, localizado às margens da ERS-407. Essa é apenas a terceira base de aeronaves da BM no Estado. As outras duas são em Porto Alegre e Caxias do Sul, na Serra.

Com isso, o helicóptero Esquilo, utilizado (principalmente durante a Operação Verão) em operações policiais, além de ações de resgate e salvamento, vai permanecer na região. Além do Esquilo, que é uma aeronave operacional, o Esquadrão vai contar com um helicóptero modelo Schweizer HU30. Ele é utilizado no treinamento de pilotos, realizado no Litoral desde 2005.

Segundo o comandante do Batalhão de Aviação do Litoral, o major Douglas Chaves Correa, a instalação da base na região foi devido a maior demanda de ocorrências na região, ocasionado com o aumento da população no período de pandemia. Já em relação à escolha do local, o comandante explicou que foi por causa da “estrutura boa” do hangar em Capão e também por ser o “maior hangar” da região.

O major Douglas vai atuar em conjunto com pilotos deslocados de Porto Alegre, em missões específicas. Segundo ele, a expectativa é que um segundo piloto seja destinado ao Esquadrão. Além desse, o comandante Correa informou que outros quatro oficiais estão realizando o curso de piloto e que, futuramente, vão poder atuar no Batalhão de Aviação do Litoral.

Foto: BM