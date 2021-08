O prefeito Roger Caputi realizou na noite de segunda-feira (16), uma live, por meio das redes sociais. Em sua quarta edição, o Bate Papo com o prefeito, tem intuito de responder dúvidas e questionamentos da população osoriense. Durante aproximadamente uma hora, Roger respondeu questões sobre variados temas, como obras, saneamento, entre outros. A seguir veja os principais pontos debatidos pelo prefeito.

UNIDADES DE SAÚDE – No início do mês, o prefeito Roger, juntamente com o secretário de Saúde, Danjo Renê, estiveram visitando as Unidades Básicas (UBSs) e os Postos de Saúde do município para conhecer as principais demandas. É de conhecimento de parte da população, que há falta de profissionais em diversos locais, o que culminou com o fechamento (temporário) da unidade de Passinhos, por exemplo. Diante desse cenário, o prefeito Roger já afirmou que vai ser aberto um processo seletivo para a contratação de novos profissionais, passando os locais a terem o pessoal necessário para o atendimento a população.

ETE – Em 2020, a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) da cidade acabou sendo interditada, devido ao processo na Justiça, entrado pela prefeitura de Santo Antônio da Patrulha, a qual alegou que as manchas azuis que apareceram na Lagoa dos Barros teriam sido ocasionadas diretamente pela ETE. Após o ocorrido, a ETE tem trabalhado em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Campus Litoral, para conseguir funcionando, sem causar dados ao meio ambiente. Conforme o prefeito Caputi afirmou, a Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) contratou um equipamento, o qual deve auxiliar no problema do tratamento de esgoto, fazendo com que seja reduzido o descarte irregular de resíduos nas lagoas.

CARTÃO ALIMENTAÇÃO – Uma questão que já vem tirando o sono dos servidores municipais há muito tempo é o Lecard, cartão que dá desconto aos trabalhadores em diversos estabelecimentos comerciais. Segundo Roger, o Executivo está reavaliando a situação, visto que houve diversos “problemas tanto na parte dos servidores, quando dos empresários”. A ideia é que seja aberto um processo licitatório para definir quem vai ser o responsável por esse serviço na cidade.

REAJUSTE DO SALÁRIO – Sem o cartão alimentação, os servidores questionam um aumento no salário, porém isso não deve acontecer em breve. Nesse ano, o presidente Jair Bolsonaro sancionou uma Lei, a qual impossibilita o aumento de gastos por parte dos municípios, o que interfere tanto na contratação de mais profissionais e também, no aumento dos salários. Caso o cenário voltar ao normal, Caputi garantiu que em 2022 vai ser discutida a reposição de salário. Enquanto isso, tudo continua como está.

PISTA DE SKATE – A pista de skate, assim como todas as estruturas ao entorno da Lagoa do Marcelino vão receber um cuidado especial. De acordo com o prefeito, a pista deve passar por uma reforma, principalmente para resolver os problemas de iluminação. O Executivo já está debatendo com o engenheiro da prefeitura para fazer uma avaliação no local e definir o que pode ou não ser reaproveitado.

CICLOVIA ATÉ O CENTRO – A ideia de ligar os bairros até o Centro da cidade, por meio da ciclovia, segue sendo discutida. Osório atualmente conta com ciclovias na Ildefonso Simões Lopes, General Osório, Mauricio Dias e Avenida Brasil, porém, nenhuma se interliga. Roger tem conversado com os secretários Martim Tressoldi (Obras) e Moacir Galimberti (Segurança e Trânsito) para possibilitar possíveis rotas que liguem o Centro aos bairros. Como já havia sido declarado anteriormente, a principal ideia seria utilizar a Reduzino Pacheco, ligando a ciclovia do Centro a Ildefonso Simões Lopes; a Idelfonso a Avenida Brasil; e a Avenida Brasil a Marcílio Dias.

