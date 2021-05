Os agentes do Comando Rodoviário da Brigada Militar (BM) realizaram na terça-feira (18), diversas ações de fiscalização em rodovias do Estado. A ação teve como objetivo combater a criminalidade e demais atitudes ilícitas, além de reprimir o excesso de velocidade nas rodovias, com intuito de reduzir os índices de acidentes nas estradas. Ao todo, foram fiscalizados 3.208 veículos, sendo 4.770 pessoas abordas, além de 1.350 automóveis flagrados por excesso de velocidade, com auxílio do radar móvel.

Em uma dessas ações, os PMs apreenderam aproximadamente 300 quilos de fios de cobre. O material foi encontrado dentro de um GM/Montana com placas de Novo Hamburgo (no Vale dos Sinos). A apreensão ocorreu na altura do quilômetro 93 da ERS-030, em Tramandaí. Segundo a BM, o veículo estava com os documentos irregulares.

O motorista do carro, de 25 anos, relatou aos policiais que havia comprado o material sem procedência de outro homem. De acordo com a polícia, o condutor estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida. Diante dos fatos, o indivíduo foi detido e encaminhado a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Tramandaí, para o registro de ocorrência.

FURTO DE FIOS

Há indícios que os fios apreendidos no veículo, em Tramandaí, possam ter relação com o roubo de fios próximo à estação de bombeamento de água bruta para tratamento, localizada às margens da ERS-786. Vale ressaltar que, o crime acabou ocasionando no desabastecimento de água em diversos pontos das cidades de Cidreira e Imbé.

Na terça-feira (18), os agentes da Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE) estiveram realizando a reposição na rede elétrica nos dois municípios. Entretanto, o reabastecimento da Corsan só voltou ao normal na quarta (19). A polícia segue investigando o roubo de fios de energia elétrica na região, porém até agora, ninguém foi preso.

Foto: BM