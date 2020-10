A Brigada Militar (BM) apreendeu inúmeras armas durante o último final de semana em municípios do Litoral Norte. Na madrugada de domingo (11), um homem foi preso em flagrante na Avenida Brasil, em Imbé. Ele foi abordado pelos policiais, após estar trafegando na região com som muito alto. O indivíduo ainda tentou fugir, porém foi capturado, preso e encaminhado a Delegacia de Polícia (DP) de Imbé, onde foi registrada a ocorrência.

Durante revista ao veículo o qual o homem estava, foi encontrada uma pistola e um carregador com três munições calibre 380 milímetros. Segundo a BM, o indivíduo teria contado aos policiais que possuía a documentação da arma, mas não o porte da mesma. Já na casa do homem foram apreendidos: um rifle 22 milímetros (mm), 100 munições calibre 12, 22 e 38 mm, cinco carregadores 22 e 380 mm, dois coldres, um rádio transmissor, duas bases de carregador para rádio e uma capa de colete balístico.



OUTRA APREENSÃO

No final da noite da última sexta-feira (9), a BM apreendeu uma espingarda calibre 36 milímetros. Segundo os Policiais Militares (PMs), a arma estava alterada para calibre 38 mm. A arma estava em posse de um homem de 61 anos de idade, que trafegava pelo bairro Campo Bonito, em Torres. Com ele também foi encontradas seis munições e 24 cartuchos de munição calibre 38 mm, 95 espoletas, duas buchas, um socador de cartuchos, aproximadamente 130 gramas de esferas em chumbo, um coldre e uma cartucheira.

O homem, que possui antecedentes por crimes como ameaça, descumprimento de medida protetiva, entre outros; foi preso e encaminhado a DP de Torres, onde foi registrada a ocorrência.

Foto: BM