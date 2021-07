A Brigada Militar (BM) prendeu na manhã de quarta-feira (28), três homens por tráfico de drogas. Segundo a BM, os indivíduos estariam pretendendo arremessar o material ilícito para dentro da Penitenciária Modulada Estadual da cidade (PMEO).

Uma equipe da Força Tática da BM realizava patrulhamento pela Estrada Afonso Cardoso quando os Policiais Militares (PMs) avistaram um homem carregando sacos plásticos, próximo ao presídio. Os agentes realizaram a abordagem e com o suspeito encontraram três tijolos de maconha.

Com o apoio de uma guarnição do policiamento ostensivo foram localizados nas proximidades mais dois indivíduos com quatro tijolos da mesma droga. Ao todo, foi apreendido 1,2 quilo de maconha, além de um aparelho celular. O trio foi preso e conduzido a Delegacia de Polícia (DP) da cidade, para o registro de ocorrência.

OUTRA APREENSÃO

Em uma semana essa foi a segunda ação semelhante realizada pelos agentes da Brigada Militar. Na última quarta-feira (21), três pessoas foram presas em flagrante tentando jogar drogas para dentro da penitenciária da cidade. Durante a ação, dois homens e uma mulher foram presos, sendo apreendido 1,9 quilo de maconha. Para ver essa e outras matérias acesse o site do Jornal Momento (www.jornalmomento.com.br).

Foto: BM