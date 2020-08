A Brigada Militar (BM) foi acionada na madrugada deste domingo (26) para encerrar uma festa realizada na Rua Hortênsia, no bairro Costa do Sul. Ao todo, 45 pessoas foram autuadas e vão responder pelo crime de desobediência ao Decreto de distanciamento social.

O responsável pela organização da festa e outro indivíduo foram presos em flagrante em posse de dois revólveres calibre 38 milímetros. Durante revista no veículo de um dos presos, um automóvel Mitsubishi, com placas de Eldorado do Sul (região Metropolitana), a BM apreendeu 20 porções de cocaína, duas máquinas de cartão de crédito, dois aparelhos celulares e aproximadamente 500 reais em dinheiro.

Os dois homens, que possuem antecedentes por ameaça e outros crimes, foram encaminhados a Delegacia de Polícia da cidade, onde foi registrada a ocorrência. Já as demais pessoas presentes na festa, precisaram assinar um termo circunstancial e após, foram liberadas.

Fotos: BM

Ação policial apreendeu duas armas, drogas, dinheiro e outros objetos.