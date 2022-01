Um novo grande lote de armas foi adquirido e está sendo entregue para instituições do Estado do Rio Grande do Sul. São 1.573 pistolas Taurus TS9 para a Brigada Militar (BM) e para o Corpo de Bombeiros Militar (BM), cuja entrega foi dividida em três etapas: dezembro de 2021 (551 unidades), fevereiro de 2022 (920 unidades) e março de 2022 (102 unidades), além de 167 fuzis T4 para a Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe), com entrega prevista para o 1º trimestre de 2022. Além desses lotes de armas, estão em curso negociações para novos e importantes fornecimentos para as três corporações e para a Polícia Civil do Estado.

Em outubro de 2021 a Taurus já havia entregue um lote inicial de 5.032 pistolas TS9 para equipar o efetivo da Brigada Militar. Em novembro, a empresa realizou a entrega, também no Estado do Rio Grande do Sul, da primeira leva de um total de 4.010 pistolas Taurus TS9 a serem destinadas aos agentes e grupamentos táticos dos Sistemas Penal e Socioeducativo do Estado.

As aquisições refletem a grande credibilidade da Taurus junto aos órgãos de segurança do Rio Grande do Sul e o compromisso da empresa com a qualidade, confiabilidade e segurança de seus produtos, além de todos os benefícios e suporte oferecidos no pré e pós-venda. O contrato estabelecido com a Taurus prevê, além da aquisição de armas, treinamento para armeiros e suporte da equipe de assistência técnica da empresa.

A pistola TS9 é reconhecida internacionalmente como uma arma que possui inovação, confiabilidade, segurança, robustez e precisão. Fabricada sob rígido protocolo militar, seu projeto exclusivo foi desenvolvido atendendo aos mais rigorosos padrões internacionais de qualidade e segurança. (Modelo da pistola na foto da capa)

O fuzil T4 é amplamente empregado por diversas instituições policiais, militares e de segurança dos estados brasileiros e em todo o mundo, principalmente pelos países membros da Otan, por ser considerada uma arma extremamente confiável, leve, de fácil emprego e manutenção.

Assim como os demais produtos lançados nos últimos anos pela Taurus, o fuzil T4 foi desenvolvido utilizando um novo protocolo de desenvolvimento extremamente rígido e que assegura confiabilidade e resistência ao produto. A empresa optou pelo protocolo militar para o desenvolvimento e testes de uso, tornando o T4 muito mais robusto e resistente.

