A Brigada Militar (BM) voltou a flagrar uma festa clandestina sendo realizada no Litoral Norte gaúcho. A ação ocorreu na madrugada de sábado (20), no bairro Jardim Atlântico, em Tramandaí. Segundo a BM, ao menos 40 pessoas, incluindo menores de idade, estavam no local quando as viaturas chegaram.

Durante a ação foram apreendidas porções de drogas como maconha e cocaína, além de bebidas alcoólicas e duas latas de antirrespingo de solda – substância utilizada para limpar peças metálicas. De acordo com os Policiais Militares (PMs), a substância é utilizada como entorpecente, substituindo o lança-perfume.

O organizador da festa foi preso e dois adolescentes foram apreendidos. Os menores chegaram a tentar fugir em um veículo, porém foram capturados pelos PMs. O trio foi encaminhado a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Tramandaí, onde foi registrada a ocorrência. Já as demais pessoas abordadas na festa, precisaram assinar um termo circunstancial e vão responder por descumprimento do Decreto Estadual, o qual proíbe aglomerações com objetivo de evitar a proliferação do novo coronavírus.

FOTO: BM