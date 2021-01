A Brigada Militar (BM) flagrou na tarde desta quarta-feira (6), uma casa de jogos de azar na região central da cidade. A ação ocorreu após denúncias de moradores. Os agentes de Inteligência do 2o Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT), com apoio das guarnições do policiamento ostensivo, foram até o local.

Ao chegarem a casa, os Policiais Militares (PMs) avistaram um homem armado parado em frente ao local. O indivíduo de 28 anos de idade, que seria o segurança do estabelecimento, estava em posse de uma pistola nove milímetros com 13 munições intactas, a qual foi apreendida. Durante revista a casa de jogos, os PMs também apreenderam 83 ceduleiras, 83 placas-mães, dois aparelhos DVR, oito rádios comunicadores, quatro bases carregadoras de rádio, uma capa de colete balístico, além de uma quantia em dinheiro no valor de R$ 4.598,00 (quatro mil quinhentos e noventa e oito reais).

A proprietária do local, uma mulher de 23 anos de idade, foi autuada e vai responder pelo crime de jogos de azar. Já o segurança foi preso por posse ilegal de arma de fogo. O homem foi levado a Delegacia de Polícia (DP) do município, onde foi registrada a ocorrência.

FOTO: BM