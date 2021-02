Ao menos 50 pessoas foram abordadas na madrugada deste domingo (31/01), durante uma festa clandestina no Litoral Norte. A Brigada Militar (BM) chegou até a casa, localizada em Nova Tramandaí, no município de Tramandaí, após receberem denúncias dos moradores. Segundo a BM, com a chegada das viaturas, as pessoas deixaram o local. O proprietário do imóvel foi autuado e foi conduzido a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Tramandaí, onde precisou assinar um termo circunstancial.

Em outra ação da BM, dessa vez em Terra de Areia, os PMs flagraram uma aglomeração em um bar. No total, 40 pessoas estavam no local. Os policiais acabaram dispersando o grupo. Ainda no mesmo estabelecimento, foi constatada a presença de menores de idade consumindo bebidas alcoólicas. Além disso, os agentes também encontraram três máquinas caça níqueis em funcionamento e vários pacotes de cigarro sem procedência.

Diante dos fatos, o dono do bar foi preso e encaminhado a Delegacia de Polícia (DP) de Terra de Areia, onde foi registrada a ocorrência. O indivíduo vai responder pelos crimes de receptação qualificada, venda de bebidas para menores de idade, jogos de azar e por infringir determinação do Poder Público. Além da BM, a ação contou com o auxílio do Corpo de Bombeiros, do Conselho Tutelar e da Fiscalização Sanitária do município. Já em Imbé, a Brigada Militar também precisou dispersar um grupo de pessoas que estava em um estabelecimento próximo a região central da cidade. De acordo com a BM, os indivíduos foram orientados a deixarem o local. Nenhuma pessoa foi autuada ou presa durante a ação.

Vale ressaltar que, segundo o Decreto Estadual, seguem proibido qualquer tipo de aglomeração, incluindo a realização de festas. O descumprimento do distanciamento controlado pode causar o pagamento de multa pelo infrator e, dependo do caso, até mesmo a prisão do mesmo.

Foto: BM