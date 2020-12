O Comando Ambiental da Brigada Militar autuou 27 pessoas, sendo 17 pelo crime de jogos de azar 10 por maus-tratos de animais, durante uma ação realizada em uma rinha de galos da localidade do Morro do Chapéu, no interior do município. Ao todo, 48 pessoas estavam no local no momento da ocorrência.

No local, havia dois ringues montado dentro de um galpão e as lutas eram assistidas das arquibancadas no entorno.No total, 39 galos de rinha foram apreendidos, todos apresentando ferimentos. Os policiais também apreenderam tabelas de apostas, dinheiro, medicamentos e apetrechos utilizados durante as lutas dos animais.

A ação contou com a presença dos agentes da 2° Companhia do 1° Batalhão Ambiental da Brigada Militar das cidades de Torres, Capão da Canoa e Tramandaí, juntamente com uma guarnição do 2º Batalhão de Policiamento de Áreas Turísticas (BPAT) de Terra de Areia e uma equipe de policiais militares da Agência Regional de inteligência do Comando Regional de Policiamento Ostensivo (CRPO Litoral).

VALE RESSALTAR

Essa foi a terceira rinha de galos descoberta no Litoral Norte em pouco mais de cinco meses. No início de julho, uma rinha foi fechada no município de Terra de Areia. Ao todo, nove pessoas foram autuadas e 12 animais foram resgatados. Já em junho desse ano, ocorreu a maior operação.

Sessenta e duas pessoas foram autuadas durante uma ação na localidade de Vila Nova, em Caraá. O proprietário do local foi preso pela BM. Na ocasião foram apreendidos um revólver calibre 32 milímetros, munições e quatro mil reais em dinheiro. Ao todo, sete animais foram resgatados.

CRIME

Segundo o Artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais, está prevista a pena de três meses a um ano de prisão, além de multa, para toda pessoa que: “praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos, domesticados, nativos ou exóticos”. Em caso de morte do animal, a pena pode aumentar de um sexto a um terço.

Foto: BM