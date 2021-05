Na terça-feira (18), foi realizado o lançamento da Patrulha Comercial. O lançamento contou com a presença do comandante do Comando Regional de Polícia Ostensiva do Litoral (CRPO Litoral), o coronel Leandro Oliveira da Luz; juntamente com o comandante do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM), o tenente-coronel Ney Humberto Fagundes Medeiros; e o comandante da Policial-Militar, o capitão Marco Antônio de Quadros.

O objetivo da patrulha é realizar uma espécie de policiamento preventivo nos principais pontos comerciais da cidade, com intuito de inibir a realização de crimes como roubo a estabelecimentos e assalto a pedestres, além de intensificar a abordagem de pessoas suspeitas. A implementação da Patrulha Comercial ainda visa estabelecer uma maior aproximação com os empresários locais, ao se ampliar a segurança junto aos estabelecimentos, protegendo o patrimônio privado, o cidadão trabalhador e os consumidores.

Os moradores que passaram pelo Centro da cidade na terça, já puderam observar o trabalho policial. Além da vistoria no comércio da cidade, os PMs realizaram a segurança nas proximidades da agência da Caixa, em frente a Praça da Matriz. O motivo foi evitar possíveis delitos, visto a grande concentração de pessoas devido o pagamento do Auxílio Emergencial. Vale ressaltar que as ações estão sendo realizadas pelos agentes do 8º BPM, principalmente nos horários de maior movimentação comercial.

Não bastasse isso, o 8º BPM está realizando desde o início desse mês, a Operação Avante Fecha Quartel. As ações, realizadas semanalmente nos 12 municípios atendidos pelo Batalhão, ocorrem em diversos locais da cidade e visam combater a criminalidade e, ao mesmo tempo, dar mais segurança aos moradores.

Foto: BM