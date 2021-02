A Brigada Militar (BM) segue intensificando o combate ao tráfico de drogas no Litoral Norte gaúcho. Entre a noite da última sexta-feira (5) e sábado (6), 19 pessoas foram presas, sendo 15 homens e quatro mulheres. Ao todo foram apreendidos: dois automóveis, uma bicicleta, celulares, quatro balanças de precisão, três armas, 76 munições, mais de 30 quilos de drogas como maconha, crack e cocaína, além de aproximadamente 10 mil reais em dinheiro. As ações distintas ocorreram nos municípios de Arroio do Sal, Balneário Pinhal, Capão da Canoa, Osório, Palmares do Sul, Torres, Tramandaí e Xangri-lá.

Na sexta-feira (5), foram efetuadas 10 prisões. Em Xangri-lá, um homem de 24 anos de idade foi preso no bairro Rainha Mar. Durante revista pessoal, os agentes do 2o Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT) apreenderam 46 porções de crack, uma balança de precisão, um aparelho celular, 996 reais, além de uma pistola calibre 380 milímetros (mm) e 26 munições do mesmo calibre. Segundo a BM, o indivíduo detido já possuía antecedentes pelos crimes de homicídio, tráfico e roubo.

Em Tramandaí, um homem de 28 anos foi preso pelos agentes do 2o BPAT. A prisão ocorreu no bairro Indianápolis, durante patrulhamento de rotina. Durante a ação foram apreendidas três porções de maconha, uma balança de precisão, dois celulares e 74 reais. De acordo com a Brigada, o indivíduo possuía diversas passagens por roubo. Também na última sexta, dessa vez em Capão da Canoa, uma mulher de 42 anos foi presa porte ilegal de arma de fogo e por tráfico. A prisão ocorreu em flagrante no bairro Novo Horizonte. Com a mulher foram apreendidos: um revólver calibre 38 mm, 56 munições calibres nove, 22 e 38 milímetros, além de mais de 3,1 quilos em drogas como maconha e cocaína, 56 comprimidos de ecstasy, duas cartelas de LSD e uma quantia em dinheiro no valor de R$ 1.477,00 (mil quatrocentos e setenta e sete reais).

OPERAÇÃO AVANTE

No final da noite de sexta (5), a Brigada Militar realizou em Torres mais uma etapa da Operação Avante Força Total. Os Policiai Militares (PMs) receberam informações que pessoas estariam vendendo drogas em uma residência. Os PMs se dirigiram até o local indicado e avistaram um homem em situação suspeita. O indivíduo, de 38 anos, ao ver a viatura, tentou fugir, porém foi capturado. Na casa, haviam outros dois homens e duas mulheres, entre 18 e 38 anos de idade. Todos foram presos e encaminhados a Delegacia de Polícia (DP) de Torres, onde foi registrada a ocorrência. Durante a Operação foram apreendidas 397 pedras de crack, um telefone celular, R$ 332,00 e objetos para preparo e venda dos entorpecentes.

PRISÕES EM OSÓRIO

Entre a noite de sexta-feira (5) e a madrugada de sábado (6), a BM prendeu três pessoas por tráfico em Osório. As duas primeiras prisões ocorreram em um bar, localizado na Rua Passinhos. Segundo a Brigada, um homem tentou fugir durante revista policial no estabelecimento. Ele teria recebido ajuda da namorada, a qual também foi detida pelos policiais. Com o indivíduo foi encontrada uma porção de maconha e 1,3 mil reais. No veículo do casal, os PMs do 8o Batalhão de Policiamento Militar (BPM), com auxílio de um cão farejador, conseguiram localizar um tijolo de maconha. O homem, que estava foragido da Justiça, e a mulher foram presos e encaminhados a DP de Osório, onde foi registrada a ocorrência.

A outra prisão ocorreu na madrugada de sábado (6). Um homem que estava foragido da Justiça foi capturado pela BM. A prisão ocorreu na residência onde o indivíduo se escondia, após uma denúncia anônima. Na casa os PMs apreenderam 51 pedras de crack, uma porção de maconha e 286 reais. Ele foi conduzido a DP da cidade para registro de ocorrência e depois levado ao sistema prisional.

SEIS PRISÕES EM ARROIO DO SAL

Na tarde de sábado, a BM prendeu seis pessoas por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. As primeiras prisões ocorreram no bairro São Pedro. Dois homens de 30 e 40 anos de idade, respectivamente, foram abordados pelos policiais. Com eles foram apreendidas 45 porções de drogas como crack e maconha, uma balança de precisão, uma carabina calibre 38 milímetros e 600 reais.

Em outra ação, dessa vez no bairro Quatro Lagos, outros quatro homens foram presos. Os indivíduos foram abordados pelos agentes do 2o BPAT quando trafegavam em um veículo pela região. Durante revista no automóvel foram apreendidas 25 porções de maconha, três celulares e R$ 4.671,00. Os seis foram presos e conduzidos a DP de Arroio do Sal, onde foram registradas as ocorrências.

OUTRAS PRISÕES

Ainda na tarde de sábado (6), outros dois homens foram presos por tráfico de drogas. Em Palmares do Sul, a BM prendeu um indivíduo de 30 anos em posse de 17,4 quilos de maconha. Além da droga foi apreendida uma balança de precisão. A prisão ocorreu no Balneário de Quintão. Já em Balneário Pinhal, um homem de 22 anos foi preso em flagrante quando trafegava de bicicleta na praia de Magistério. Com ele foram apreendidas 52 pedras de crack, 16 pinos de cocaína, sete porções de maconha e 37 em espécie. Os dois foram encaminhados a DP, onde foram registradas as ocorrências e posteriormente conduzidos ao sistema prisional.

