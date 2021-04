A Brigada Militar (BM) segue intensificando o combate a criminalidade em todo o Litoral Norte gaúcho. Entre a noite da última sexta-feira (9) e a madrugada de sábado (10), cinco pessoas foram presas por tráfico de drogas na região. Além disso, dois adolescentes foram apreendidos pelo mesmo crime. As ações distintas ocorreram nos municípios de Capão da Canoa, Osório e Tramandaí.

No início da noite de sexta, um homem foi preso e um adolescente foi apreendido por tráfico, em Capão da Canoa. A ação realizada pelos agentes do 2o Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT) ocorreu no bairro Zona Nova. Após receberem informações sobre a venda de entorpecentes na região, uma viatura da BM se dirigiu até o local indicado.

Ao chegarem a residência, os Policiais Militares (PMs) avistaram um veículo suspeito entrando e saindo do local por diversas vezes. Diante da situação os PMs resolveram abordá-lo. No automóvel estava o condutor, um homem de 23 anos, juntamente com um adolescente de 15 anos de idade. Durante revista foram apreendidas 30 porções de cocaína, 18 cigarros e uma porção de maconha, além de uma balança de precisão e uma quantia em dinheiro no valor de 559 reais. A dupla foi encaminhada a Delegacia de Polícia (DP) de Capão, onde foi registrada a ocorrência.

QUARTETO PRESO EM OSÓRIO

No final da noite de sexta-feira (9), a Brigada prendeu quatro homens por tráfico de entorpecentes em Osório. Segundo a BM, os agentes do 8o Batalhão de Policiamento Militar (BPM) receberam a informação que dois indivíduos estariam traficando nas proximidades da praça do bairro Medianeira.

A equipe da Força Tática deslocou ao local indicado, onde avistou a dupla parada em frente a uma residência, e realizou a abordagem. Com os indivíduos foram apreendidas cinco pedras de crack, um simulacro de pistola e 40 reais. Já na casa, onde haviam outros dois homens, foram encontradas mais porções de droga como crack e maconha, além celulares, relógios de pulso, entre outros objetos, e mais de 200 reais em dinheiro. Os quatro foram presos e encaminhados a DP de Osório para o registro de ocorrência.

OUTRA APREENSÃO

Na madrugada de sábado (10), a BM apreendeu outro adolescente por tráfico. A ação ocorreu em Nova Tramandaí. Com o menor, de 17 anos de idade, foram apreendidas 33 porções de maconha. O adolescente foi encaminhado a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Tramandaí, onde foi registrada a ocorrência.

Foto: BM