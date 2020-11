A Brigada Militar (BM) segue intensificando o combate ao tráfico de drogas na região. Na noite desta segunda-feira (19), um homem foi preso em flagrante, durante patrulhamento de rotina no bairro Caravágio, em Osório. O indivíduo, que estava em uma motocicleta em situação suspeita, foi abordado pelos policiais. Ao avistar a viatura, ele tentou fugir, porém foi capturado e detido algumas quadras depois.

Durante a ação, a BM apreendeu uma faca, porções de drogas como maconha e cocaína, além de uma balança de precisão, um aparelho celular, objetos para embalar a droga e uma quantia em dinheiro no valor de 771 reais. O homem, juntamente com a moto e o material apreendido, foi encaminhado a Delegacia de Polícia (DP) de Osório, onde foi registrada a ocorrência.

FORAGIDO PRESO

Na noite desta terça-feira (20), a Brigada Militar prendeu um homem por tráfico de drogas. O indivíduo foi preso em flagrante em uma residência localizada no Centro de Santo Antônio da Patrulha (SAP), após denúncias de venda de entorpecentes na região. No local foram apreendidas 44 munições calibre 22 milímetros e um pé de maconha.

Segundo a BM, o preso tinha um mandado de prisão em aberto expelido pela Comarca de SAP, pelo crime de estupro. Ele foi encaminhado a DP de Santo Antônio, onde foi registrada a ocorrência, e posteriormente ao sistema prisional.

OUTRA PRISÃO

Na madrugada desta quinta-feira (22), outro homem por tráfico de drogas, dessa vez no município de Imbé. A prisão ocorreu em uma residência localizada na Rua Alaska, no bairro Mariluz. Os policiais apreenderam três quilos de maconha no local. A droga estava escondida em uma caixa de ferramentas.

O preso, de 30 anos de idade e com passagens por posse de drogas, estupro e violência doméstica, foi encaminhado a DP de Imbé, onde foi registrada a ocorrência. Segundo a BM, um segundo indivíduo que estava na casa, teria fugido durante a ação e segue sendo procurado pela polícia.

Foto: BM