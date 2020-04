A Brigada Militar (BM) prendeu nesta quarta-feira (15) dois homens envolvidos com tráfico de drogas na região. A primeira prisão ocorreu na parte da tarde na Rua Araraquara, na Vila dos Coelhos. Os agentes da Força Tática do 2o Batalhão de Policiamento de Áreas Turísticas (BPAT) avistaram um indivíduo de 32 anos, vendendo drogas e realizaram a prisão em flagrante.

A BM apreendeu um revólver calibre 38 milímetros, uma pistola, sete munições, diversas porções de cocaína, uma balança de precisão, uma máquina de cartão, uma quantia em dinheiro no valor de 245 reais e cheques que somados ultrapassavam a quantia de 27 mil reais. O indivíduo preso tinha antecedentes criminais por furto.

OUTRA PRISÃO

A segunda prisão ocorreu na noite desta quarta, por volta das 22h. O homem de 29 anos foi preso na Rua das Begônias, em Capão Novo, após tentar fugir da polícia em uma motocicleta. Segundo a polícia, o preso seria um dos responsáveis por uma série de roubos na região. Com o suspeito foram apreendidas diversas drogas como maconha, cocaína e crack, além de quatro munições calibre 38 milímetros, três aparelhos celulares e uma quantia em dinheiro no valor de 900 reais.

Próximo ao local, na Rua Carumbé, a BM localizou um veículo com placas clonadas e em situação roubado. Dentro do veículo foram encontrados: uma balança de precisão, um tablet e duas televisões. Segundo informações, o automóvel estava em posse do preso, o qual utilizava o automóvel para realizar os crimes.

O homem encaminhado junto com o veículo e todos os materiais apreendidos até a Delegacia da cidade, onde foi registrada a ocorrência. Ele vai responder por tráfico de entorpecentes e receptação de veículo.

Veículo apreendido estava com placas clonadas e em situação de furto.

FOTOS: BM