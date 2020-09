A Brigada Militar (BM) recebeu uma série de denúncias envolvendo tráfico de drogas em um estabelecimento local. Na madrugada desta quinta-feira (17), os agentes da BM se deslocaram até um bar, no bairro Camboim.

De acordo com os Policiais Militares (PMs), no estabelecimento estavam diversas pessoas, desrespeitando os Decretos Municipal e Estadual, que proíbem a aglomeração de pessoas em um mesmo ambiente fechado, evitando assim a proliferação do novo coronavírus. O proprietário do bar chegou a desrespeitar a abordagem policial e acabou sendo preso por desobediência, além de descumprir as medidas sanitárias de proteção da Covid-19. Já o estabelecimento foi interditado pela Vigilância Sanitária.

Em revista as pessoas que estavam no local, os PMs encontraram drogas com um homem. O indivíduo de 28 anos levou os policiais a sua residência, onde estava o resto dos entorpecentes. Na casa foram apreendidas diversas porções de drogas como cocaína e maconha, comprimidos de ecstasy e LSD, balanças de precisão, uma máquina de cartão de crédito, máquinas de choque, uma faca, um aparelho celular e aproximadamente 400 reais em dinheiro, além de outros objetos utilizados para preparo e venda dos ilícitos.

A BM também apreendeu uma motocicleta. Segundo a polícia, ela era utilizada para a entrega das drogas. Os dois homens foram presos e encaminhados a Delegacia de Polícia da cidade, onde foi registrada a ocorrência.

Foto: BM