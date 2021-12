Um homem foi preso pela Brigada Militar (BM) na noite de domingo (12), em Xangri-lá. Segundo a BM, o indivíduo, de 43 anos de idade, teria dado tapas no rosto da sua companheira. A mulher, de 49 anos, ainda relatou aos Policiais Militares (PMs) que o agressor teria tentado estrangulá-la.

A vítima conseguiu fugir e ir para a casa de vizinhos, de onde acionou a Brigada, por volta das 21h. Os PMs foram até o local indicado, na região central de Xangri-lá, onde foi efetuada a prisão. Após passar por exames, a vítima foi a Delegacia de Polícia (DP), juntamente com o agressor, para o registro de ocorrência.

O homem vai responder pelos crimes de lesão corporal e violência doméstica. Além disso, a companheira do preso solicitou uma medida protetiva contra ele.

