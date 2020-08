Os agentes do 8o Batalhão de Policiamento Militar (BPM) da Brigada Militar (BM) interceptaram a entrega de aparelhos celulares para dentro da Penitenciária Modulada Estadual da cidade (PMEO). Três homens foram presos em flagrante, enquanto se preparavam para realizar a entrega.

Segundo a BM, os indivíduos foram abordados em veículo, aos arredores do presídio. Os agentes informaram que dois homens estavam com coletes a prova de balas. Ao todo, foram apreendidos 14 celulares, durante revista no interior do automóvel. Os aparelhos estavam dentro de alguns tênis, juntamente com outros acessórios.

Os homens foram presos e encaminhados a Delegacia de Polícia da cidade, onde foi registrada a ocorrência.

Foto: BM