A Brigada Militar (BM) segue intensificando o combate a criminalidade no Litoral Norte gaúcho. Entre quarta (7) e quinta-feira (8), três homens foram presos por tráfico de drogas. Além disso, um menor foi apreendido pelo mesmo crime. As ações distintas ocorreram nos municípios de Capão da Canoa e Cidreira.

Na madrugada de quarta-feira (7), um homem de 30 anos foi preso e um adolescente de 15 anos de idade foi apreendido em Capão da Canoa. A ação ocorreu durante patrulhamento de rotina, no bairro Santa Luzia. Segundo a BM, a dupla caminha pela região. O indivíduo (com antecedentes por homicídio e tráfico), ao avistar a viatura policial, começou a correr. Imediatamente os Policiais Militares (PMs) capturaram o suspeito e realizaram a abordagem nos dois.

Em revista pessoal, os PMs encontraram 22 porções de crack e uma de cocaína. Também foi apreendida uma balança de precisão, dois celulares, dois rádios comunicadores e 765 reais. Diante dos fatos, o homem e o menor (com antecedentes por furto e ameaça) foram conduzidos a Delegacia de Polícia (DP) de Capão, onde foi registrada a ocorrência.

Já na quinta, outro homem foi preso por tráfico em Capão da Canoa, dessa vez no bairro Jardim Beira-Mar. O indivíduo de 19 anos foi abordado pelos agentes do 2º Batalhão em Áreas Turísticas (BPAT) com 100 pedras de crack, duas porções de maconha e uma de cocaína, além uma balança de precisão e uma quantia em dinheiro no valor de 100 reais. Ele foi levado a DP da cidade para registro de ocorrência.

OUTRA PRISÃO

Na noite de quinta-feira (8), a Brigada Militar prendeu outro homem por tráfico de drogas, dessa vez em Cidreira. De acordo com a BM, a prisão ocorreu após os agentes do 8o Batalhão de Policiamento Militar (BPM) receberem informações sobre um indivíduo vendendo entorpecentes no bairro Salinas. Os policiais foram até o local indicado e efetuaram a prisão.

Durante a abordagem, os PMs constataram que o homem estava em situação de foragido da Justiça. Com ele foram apreendidas sete gramas de crack, um revólver calibre 38 milímetros com cinco munições intactas, além de dois celulares e 12 reais. Já na casa do criminoso foram encontradas 265 de maconha e uma balança de precisão.

O preso, que já possuía antecedentes por tráfico, roubo e furto, foi encaminhado a DP de Cidreira para o registro de ocorrência e posteriormente foi conduzido ao sistema prisional. Vale ressaltar que além do mandado em aberto e da prisão por tráfico, o homem também vai responder por posse ilegal de arma de fogo.

