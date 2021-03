A Brigada Militar (BM) segue intensificando o combate a criminalidade em todo o Litoral Norte gaúcho. Nessa semana, mais dois indivíduos dois homens foram presos por tráfico de drogas na região. As ações distintas ocorreram nas cidades de Mostardas e Tramandaí.

Na segunda-feira (15), um homem de 24 anos foi preso por tráfico. A prisão ocorreu próximo ao Terminal Turístico, em Tramandaí. Segundo a BM, a ação, realizada pelos agentes do 2o Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT), ocorreu após denúncia de um indivíduo traficando na região.

Com o homem foram encontradas 11 porções de crack e nove de cocaína, além de um aparelho celular e 200 reais. O preso, que já possuía antecedentes por tráfico, foi conduzido a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Tramandaí para registro de ocorrência.

OUTRA PRISÃO

Na madrugada desta quinta-feira (18), um homem de 43 anos foi preso em Mostardas. O indivíduo foi abordado pelos Policiais Militares (PMs), quando trafegava pela Rua Independência em situação suspeita abordo de um veículo Fiat/Ponto. Durante revista no carro, os PMs encontraram um revólver calibre 38 milímetros com seis munições, além de 24 porções de cocaína, uma balança de precisão e uma quantia em dinheiro no valor de 521 reais.

Diante dos fatos, o indivíduo, que possui inúmeros antecedentes pelos crimes de homicídio, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de entorpecentes, foi preso e conduzido a Delegacia de Polícia (DP) de Mostardas para o registro da ocorrência.

Foto: BM