Uma ação realizada pelos agentes da Brigada Militar (BM) na quinta-feira (9), terminou com a prisão de dois homens pelo crime de tráfico de drogas. As prisões ocorreram no bairro Primavera, em Osório, durante patrulhamento de rotina.

Segundo a BM, os agentes do 8º Batalhão de Policiamento Militar (BM) avistaram os indivíduos em situação suspeita e resolveram realizar a abordagem. Um dos homens, de 59 anos, ao perceber a presença dos Policiais Militares (PMs) descartou um saco plástico com drogas. Durante revista pessoal os PMs encontraram mais drogas em posse dele e do outro abordado, de 27 anos de idade.

Ao todo, foram apreendidas durante a ação 11 pedras de crack e uma porção de maconha, além de um aparelho celular e uma nota de 10 reais. Diante dos fatos, a dupla, que já possuía antecedentes por tráfico, foi presa e conduzida a Delegacia de Polícia (DP) de Osório, onde foi registrada a ocorrência.

Foto: BM

