Dois homens foram presos nesta quinta-feira (8), após entrarem em conflito com os agentes da Brigada Militar (BM). Segundo a BM, a dupla é responsável por assaltar um estabelecimento comercial localizado no bairro Praia do Barco.

Depois de serem informados sobre o assalto a um supermercado, os Policiais Militares (PMs) iniciaram as buscas na região. Ao avistarem as viaturas, os criminosos, que estavam trafegando em um veículo, atiram contra os PMs que acabaram revidando. Durante a troca de tiros, o condutor do automóvel perdeu o controle da direção e acabou batendo na entrado bairro Arroio Teixeira.

Os dois assaltantes desceram do veículo e fugiram a pé em direção a um matagal próximo dali. Os PMs com auxílio das guarnições de Arroio do Sal e de Torres, além do setor de inteligência do Comando Regional de Policiamento Ostensivo do Litoral Norte (CRPO Litoral), montaram um cerco policial, conseguindo localizar e prender os dois homens.

Com a dupla foram apreendidas duas pistolas calibres 380 e 765 milímetros (mm), além de 15 munições intactas e um carregador vazio. Já no veículo utilizado pelos assaltantes foram encontradas duas espingardas calibre 22 e 38 mm, 52 munições calibres 22, 32 e 38 milímetros, dois coletes balísticos da Polícia Civil, um rádio comunicador e uma luneta. Os policiais ainda conseguiram recuperar do roubo 60 latas de cerveja, seis aparelhos celulares, um DVR, diversas joias e uma quantia em dinheiro no valor de 970 reais.

Vale ressaltar que um dos indivíduos acabou ficando ferido na troca de tiros e precisou ser levado ao hospital da cidade. Felizmente nenhum policial se feriu. Após passarem por atendimento, os dois homens foram levados a Delegacia de Polícia de Capão para o registro de ocorrência.

Foto: BM