Em patrulhamento na Estrada Capão da Areia, no final da tarde de segunda-feira (13), em Osório, foi realizada a abordagem de um veículo suspeito, onde o condutor informou que que foi até o local buscar entorpecente para consumo, porém, os indivíduos não quiseram vender pois acharam que ele era policial.

Os policiais do 8° BPM foram até o local indicado para averiguação, momento em que os indivíduos que lá se encontravam, perceberam a chegada da viatura e tentaram fugir, sendo contidos, um dos indivíduos tentou dispensar a droga no vaso sanitário. No interior da residência foi localizado ao todo 14 buchas de cocaína pesando 13g,

01 bucha de cocaína pesando 3,4, gramas R$

1.199 em notas trocadas,

9,70 em moedas,

8 celulares de diversas marcas,

01 faça de lâmina usada para picar a drogras, foram apreendidos ainda,

um veículo Chevrolet/Celta, e um Chevrolet/ Corsa Classic. Um homem de 34 anos, um de 27 anos e um de 25 anos foram presos em flagrante por tráfico de entorpecentes e foi solicitado o comparecimento e apoio do Conselho Tutelar pois havia um criança no local visivelmente considerado insalubre.

COMUNICAÇÃO SOCIAL DO 8° BPM

TEXTO : Sd Deise Saucedo

FOTO: Divulgação BM