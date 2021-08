BM prende mulher e apreende adolescente por tráfico

A Brigada Militar (BM) prendeu na quinta-feira (5), uma mulher pelo crime de tráfico de drogas. Junto com ela estava um adolescente de 17 anos, que foi apreendido. A ação foi realizada no bairro Primavera, em Osório, durante patrulhamento de rotina.

Segundo a BM, os Policiais Militares (PMs), ao avistarem o menor, em situação suspeita, resolveram abordá-lo. Durante a revista, foram encontradas com ele 50 pedras de crack.

Diante da situação, os PMs adentraram na residência, onde o adolescente estava, juntamente com uma mulher, de 20 anos de idade. Após buscas no local, os agentes acabaram encontrando mais 50 porções da mesma droga. Com auxílio de dois cães do Canil do 8º Batalhão de Policiamento Militar (BPM), foi localizadas quatro porções de maconha, que estavam enterradas no pátio da casa. Além disso, também foi apreendido um rádio comunicador, dois celulares e seis reais em dinheiro.

Diante dos fatos, a dupla, que já possuía antecedentes criminais, foi conduzida a Delegacia de Polícia (DP) de Osório, onde foi registrada a ocorrência.

Foto: BM

LEGENDA: Ação em Osório apreendeu mais de 100 porções em drogas no bairro Primavera.

