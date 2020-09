A Brigada Militar (BM) segue com seu trabalho intensificado de combate ao tráfico de drogas no Litoral Norte. Entre a tarde de sexta (28/08) e a no de sábado (29/08) foram realizadas nove prisões, sendo cinco homens e quatro mulheres, além de quatro apreensões de adolescentes. As ações ocorreram nos municípios de Balneário Pinhal, Cidreira, Osório, Santo Antônio da Patrulha, Torres e Tramandaí. Ao todo, foram apreendidas mais de mil porções em drogas como crack, maconha e cocaína, além de cinco balanças de precisão, um simulacro de arma, aparelhos celulares, uma quantia em dinheiro, e objetos utilizados para preparo e venda dos entorpecentes.

Na noite da última sexta-feira, os agentes do 8o Batalhão do Policiamento Militar (BPM) prendeu uma pessoa por tráfico, no bairro Medianeira, em Osório. Após receberem denúncias, os Policiais Militares (PMs) se deslocaram até o local, conhecido como ponto de venda de entorpecentes, onde foi efetuada a prisão. Além da mulher presa, outros quatro adolescentes foram apreendidos. Os PMs encontraram no local 15 porções de maconha, nove porções de cocaína e uma balança de precisão. Os cinco foram encaminhados a Delegacia de Polícia de Osório, onde foi registrada a ocorrência.

Também na sexta, em Balneário Pinhal um casal foi preso com mais de 800 porções em drogas. Ao todo, foram apreendidas com eles 565 gramas de maconha, 210 pedras de crack, 94 porções de cocaína, além de duas balanças de precisão. Já em Cidreira, outro casal foi preso durante abordagem policial a um veículo suspeito. No carro foram apreendidas 38 porções de crack, 20 de maconha e nove de cocaína, além de uma balança de precisão e uma quantia em dinheiro. Segundo a BM, a filha do homem, uma criança de dois anos de idade, estava no automóvel durante a ação. Ela foi entregue aos cuidados do Conselho Tutelar.

Ainda na última sexta-feira, um homem de 24 anos foi preso em Nova Tramandaí, na cidade de Tramandaí. O indivíduo, que já possuía antecedentes por tráfico, foi preso em posse de 88 porções de cocaína. Os policiais também apreenderam com ele uma máquina de cartão de crédito e uma quantia em dinheiro. Fechando as ações de sexta, a Brigada Militar prendeu um novo casal por tráfico de drogas, dessa vez em Torres. A prisão ocorreu no bairro Guarita. No local foi apreendido: 22 pedras de crack, uma porção de maconha e aparelhos celulares. Os PMs relataram que três crianças (filhos do casal) estavam na casa e foram entregues ao Conselho Tutelar.

OUTRA PRISÃO

Na noite de sábado (29/08), polícias militares do 8º BPM prenderam um homem por tráfico de drogas. Com o indivíduo foi apreendido um tijolo e duas porções de maconha, além de nove porções de cocaína. A ação ocorreu na localidade de Monjolo, em Santo Antônio da Patrulha.

Uma guarnição da BM realizava uma averiguação, quando avistou um veículo em atitude suspeita. Os policiais realizaram a abordagem do automóvel e durante a revista encontraram parte da droga. Segundo a Brigada, o condutor teria admitido que estava vendendo os entorpecentes. Na casa do homem, foi apreendido o resto da droga, além de duas balanças de precisão e uma quantia em dinheiro no valor de 902 reais. Diante dos fatos, o indivíduo foi preso e encaminhado a Delegacia de Polícia de Santo Antônio, onde foi registrada a ocorrência.

Foto: BM