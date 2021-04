A Brigada Militar (BM) segue intensificando o combate ao tráfico de drogas no Litoral Norte gaúcho. Entre segunda (12) e terça–feira (13), nove pessoas foram presas por tráfico de drogas, sendo sete homens e duas mulheres. As ações distintas foram realizadas nos municípios de Capão da Canoa, Torres, Tramandaí e Xangri-lá.

Na segunda-feira (12), a BM prendeu dois homens em Torres. Os agentes da Força Tática do 2º Batalhão de Policiamento em áreas Turísticas (BPAT) receberam informações sobre indivíduos traficando na região. Diante dos fatos, uma viatura foi até o local indicado e os Policiais Militares (PMs) efetuaram as prisões.

Com os homens, de 26 e 29 anos de idade, respectivamente, foram apreendidas 29 porções de cocaína, uma porção de maconha, uma balança de precisão, um simulacro de revólver, oito aparelhos celulares e uma quantia em dinheiro no valor de 100 reais. A dupla, que já possuía antecedentes por tráfico de drogas, foi conduzida a Delegacia de Polícia (DP) de Torres para o registro de ocorrência.

Já na terça-feira (13), outro homem foi preso por tráfico em Torres, dessa vez no bairro Guarita. Com o indivíduo de 36 anos foi apreendidas 100 pedras de crack, uma faca, um videogame e dois relógios de pulso sem procedência, além de 20 reais. O homem foi preso e encaminhado à DP da cidade.

TRIO É PRESO EM CAPÃO

Na manhã de terça-feira (13), duas mulheres foram presas pela BM por tráfico de drogas no Parque Antártica, em Capão da Canoa. As prisões ocorreram durante patrulhamento de rotina. Segundo a Brigada, as presas tentaram fugir, mas logo foram capturadas e encaminhadas a DP de Capão para registro de ocorrência. Durante a ação foram apreendidos com a dupla: 11 pedras de crack, dois celulares e 357 reais em dinheiro.

Também na terça, um homem foi detido com drogas em Capão, dessa vez no bairro Santa Luzia. O indivíduo de 27 anos, com antecedentes por tráfico, roubo, entre outros crimes, estava com 36 pedras de crack e aproximadamente 50 reais em dinheiro. Ele foi levado a DP da cidade, onde foi registrada a ocorrência.

OUTRAS PRISÕES

A Brigada Militar prendeu outras três pessoas em ações distintas nos municípios de Tramandaí e Xangri-lá. As ações ocorreram na terça-feira (13).

Em Tramandaí, dois homens foram presos no bairro São Francisco. Segundo a BM, um dos presos, de 31 anos de idade, estava foragido da Justiça após romper a tornozeleira eletrônica. Com a dupla foram apreendidas aproximadamente 500 gramas de maconha, uma balança de precisão, dois celulares, anotações do tráfico e 55 reais. Já em Xangri-lá, um homem de 24 anos foi detido no bairro Rainha do Mar em posse de 100 gramas de maconha. Além da droga, os policiais também apreenderam com ele sete munições calibre 38 milímetros, intactas. O trio foi levado a DP das cidades e posteriormente, todos foram levados ao sistema prisional.

Foto: BM