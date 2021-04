A Brigada Militar (BM) segue intensificando o combate a criminalidade no Litoral Norte gaúcho. Entre segunda (29/03) e quarta–feira (31), nove pessoas foram presas por tráfico de drogas na região. As ações distintas foram realizadas nas cidades de Capão da Canoa, Itati, Osório e Tramandaí.

Na segunda-feira (29/03), a BM prendeu dois homens com 70 quilos de drogas na localidade de Bananeiras, no município de Itati. As prisões ocorreram após informações da equipe de Inteligência da Brigada sobre indivíduos traficando na região. Os agentes do 2o Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT) foram acionados e se dirigiram até o local indicado.

Ao avistarem dois veículos suspeitos, os Policiais Militares (PMs) resolveram abordá-los. Um dos automóveis, um Sandero, tentou fugir, mas foi capturado pelos policiais alguns metros depois. Na direção estava um homem de 27 anos de idade. Com ele foram encontrados 20 quilos de cocaína e 310 reais em dinheiro.

No outro carro, um Nissan Versa, estava um indivíduo de 52 anos, com antecedentes por sequestro, roubo e tráfico de entorpecentes. No veículo os PMs encontraram 50 quilos de crack, além de 380 reais. A dupla foi presa e encaminhada a Delegacia de Polícia (DP), juntamente com o material e os veículos apreendidos, para o registro de ocorrência.

DUPLA PRESA EM TRAMANDAÍ

Na tarde de terça-feira (30/03), os agentes do 2o BPAT apreenderam aproximadamente 4,3 quilos de cocaína e mais de 1,6 mil comprimidos de ecstasy. A droga foi localizada em uma residência no bairro Aldeia da Lagoa, em Tramandaí. Na casa ainda foram apreendidas três pistolas e seis carregadores nove milímetros, 196 munições calibres nove, 38, 45 e 380 milímetros, além de três balanças de precisão, dois celulares e um automóvel.

Um homem de 24 anos, com antecedentes por tráfico, e outro de 26 anos, com antecedentes por roubo, foram presos em flagrante. A dupla foi encaminhada, juntamente como todo o material apreendido, a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Tramandaí, onde foi registrada a ocorrência.

PRISÕES EM OSÓRIO

A BM prendeu dois homens por tráfico de drogas na madrugada de quarta-feira (31). A prisão ocorreu no bairro Medianeira e foi realizada pelos PMs do 8o Batalhão de Policiamento Militar (BPM), durante patrulhamento de rotina. Os policiais avistaram o indivíduo em situação suspeita e resolveram abordá-lo.

Durante revista pessoal foi encontrada com o homem uma pedra de crack e 10 reais. Em consulta ao sistema, os agentes constataram que o detido estava foragido da Justiça. Diante da situação, os PMs foram até a casa do preso, onde estava outro homem. No local foram apreendidas diversas porções de crack prontas para venda, além de uma balança de precisão e mais 108 reais.

Na noite de quarta-feira, outro homem foi preso com drogas em Osório, dessa vez na região central da cidade. Ele foi abordado pelos PMs enquanto caminhava em situação suspeita. Durante revista pessoal, foram encontradas porções de maconha. De acordo com a BM, o indivíduo relatou aos policiais que escondia mais droga em casa. Após revista na residência, foram apreendidos (ao todo) dois quilos de maconha, uma faca e diversos objetos para preparo e venda dos entorpecentes, além de uma quantia em dinheiro no valor de 3,3 mil reais.

Os três presos foram encaminhados a DP de Osório, onde foram registradas as ocorrências.

OUTRAS PRISÕES

Duas mulheres foram presas por tráfico e receptação em Capão da Canoa. As prisões ocorreram em uma residência localizada no bairro Santa Luzia. Na casa foram apreendidas 15 pedras de crack, uma balança de precisão, dois cadernos com anotações das venda, nove celulares, duas serras circulares, um perfurador de solo e 221 reais. A dupla detida foi conduzida a DP de Capão, onde foi registrada a ocorrência.

