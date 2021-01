A Brigada Militar (BM) segue intensificando o combate a criminalidade em todo o Litoral Norte gaúcho. Entre a última sexta-feira (22) e este domingo (24), foram realizadas oito prisões pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Além dos sete homens e da mulher presos, dois adolescentes foram apreendidos pelos mesmos crimes. As ações distintas ocorreram nos municípios de Balneário Pinhal, Cidreira, Mostardas e Osório.

Na madrugada de sexta, uma adolescente foi apreendida na praia de Magistério, em Balneário Pinhal. A ação ocorreu, após a denúncia de que a menor estava realizando o transporte de entorpecentes. Ao chegarem ao local, os PMs avistaram a suspeita saindo de uma casa, carregando uma mochila, e resolveram abordá-la.

Durante revista pessoal, os policiais encontraram na mochila cinco tijolos de maconha e um revólver calibre 38 milímetros (mm). Já na residência foram apreendidos um revólver 38 mm, uma carabina 22 milímetros e uma pistola 765 mm, além de 81 munições calibre 22, 38 e 765 milímetros, e aproximadamente mil reais em dinheiro. A adolescente foi encaminhada a Delegacia de Polícia (DP) de Balneário Pinhal, onde foi registrada a ocorrência.

Ainda em Pinhal, um casal foi preso por tráfico, na noite de sexta-feira. A ação também ocorreu na praia de Magistério. Segundo a BM, denúncias indicaram que um indivíduo foragido da Justiça estava escondido na região. Diante dos fatos, os agentes se dirigiram até o local indicado, onde avistaram o suspeito e realizaram a abordagem.

Durante consulta ao sistema, foi identificado que o indivíduo estava em situação de foragido. Com ele foram apreendidos cinco pinos de cocaína e uma porção de maconha. Conforme os policiais relataram, no meio da ação, uma mulher saiu da casa e tentou agredir os agentes, que precisaram contê-la. Ela também acabou sendo presa. Os PMs ainda conseguiram encontrar dentro da 68 pedras de crack, 23 porções de maconha e outras 16 de cocaína, além de 585 reais. O casal foi encaminhado a DP de Balneário Pinhal, onde foi registrada a ocorrência.

DUPLA É PRESA POR POSSE DE ARMAS

Na noite de sexta-feira (22), a Brigada Militar prendeu dois homens em Mostardas por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Durante a ação foram apreendidos: um revólver calibre 38 milímetros, um pistola calibre 40 mm, dois carregadores, 136 munições intactas calibres nove, 12, 32, 40, 46 e 765 milímetros, além de 10 gramas de cocaína e quatro balanças de precisão. A dupla foi levada a DP do município, onde foi registrada a ocorrência.

PRISÕES E APREENSÃO EM OSÓRIO

Ainda na última sexta, os agentes da Força Tática da BM, com o apoio do Canil, do 8º Batalhão de Policiamento Militar (BPM), prenderam dois homens e apreenderam um adolescente por tráfico de drogas. A ação ocorreu no bairro Caravágio, em Osório.

Após receber denúncias de venda de entorpecentes, os policiais se dirigiram até o local, onde avistaram um indivíduo em atitude suspeita em frente a uma residência. Durante revista pessoal, os PMs encontram com o homem, 15 porções de cocaína e outra de maconha. Já dentro da casa, onde estavam o outro homem e o menor, de 17 anos, foram localizadas mais 77 porções de maconha e uma quantia em dinheiro no valor de 619 reais. O trio foi conduzido, junto com o material apreendido, a DP de Osório, onde foi registrada a ocorrência.

Na madrugada de sábado (23), a Brigada Militar prendeu um homem por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas, em Osório. A BM recebeu informações que um indivíduo estaria entregando os entorpecentes, por meio de tele-entrega. Durante buscas na região, os policiais abordaram um automóvel Ford Fiesta, quando trafegava pelo bairro Palmital.

Durante buscas no veículo, os PMs conseguiram encontrar um revólver calibre 38 mm com cinco munições intactas, três porções de cocaína e R$ 1,2 mil. O motorista do carro relatou que possuía mais drogas escondidas em sua residência. No local, os policiais aprenderam mais três porções de cocaína e uma de maconha, além de uma balança de precisão e 221 reais. O criminoso foi conduzido a DP de Osório, onde foi registrada a ocorrência.

OUTRA PRISÃO

A BM efetuou outra prisão por tráfico, na madrugada de domingo (24). A ação ocorreu na região central de Cidreira, durante patrulhamento de rotina. Os policiais prenderam um homem com um tijolo e meio de maconha, 43 pedras de crack, uma balança de precisão e 97 reais. O indivíduo, que estava com tornozeleira eletrônica, foi conduzido a DP do município, onde foi registrada a ocorrência e, posteriormente foi encaminhado ao sistema prisional da região.

Fotos: BM