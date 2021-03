A Brigada Militar (BM) segue intensificando o combate a criminalidade em todo o Litoral Norte gaúcho. Entre a noite da última sexta-feira (19) e este domingo (21), oito pessoas foram presas na região pelo crime de tráfico de drogas. As ações distintas ocorreram nos municípios de Arroio do Sal, Osório, Palmares do Sul, Santo Antônio da Patrulha e Tramandaí.

No início da noite de sexta-feira (19), a BM prendeu três homens por tráfico. As prisões ocorreram após denúncias de que indivíduos estariam traficando em uma residência localizada no bairro Rondinha, em Arroio do Sal. Os Policiais Militares (PMs) foram até o local e, ao avistarem os suspeitos, realizaram a abordagem.

Com o trio foram apreendidas 95 porções de crack, além de uma pistola calibre 380 milímetros, quatro aparelhos celulares e 574 reais. Durante a ação também foi apreendido um automóvel que estava em situação de furto. Os homens, entre 23 e 44 anos, possuem diversos antecedentes como roubo, receptação e posse de entorpecentes. Eles foram presos e encaminhados a Delegacia de Polícia (DP) de Arroio do Sal, onde foi registrada a ocorrência.

DUPLA PRESA EM TRAMANDAÍ

Na noite de sexta-feira (19), a Brigada prendeu dois homens por tráfico, no Parque dos Presidentes, em Tramandaí. A ação, realizada pelos agentes do 2o Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT), ocorreu durante patrulhamento de rotina. Os PMs avistaram dois indivíduos em situação suspeita e realizaram a abordagem.

Durante a revista foram encontradas três pedras de crack, três porções de cocaína e outra de maconha, além de dois celulares e aproximadamente 100 reais. Os homens de 45 e 36 anos de idade, respectivamente, foram conduzidos a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Tramandaí para o registro de ocorrência.

OUTRAS PRISÕES

No final da noite de sexta, um homem foi preso com entorpecentes no balneário de Quintão, em Palmares do Sul. Segundo a BM, o indivíduo de 32 anos, foi detido em flagrante em local utilizado como ponto de tráfico. Na casa foram apreendidas 78 pedras de crack, 35 porções de cocaína, objetos para preparo e venda das drogas, além de 423 reais em dinheiro. O homem foi encaminhado a DP da cidade, onde foi registrada a ocorrência.

A Brigada Militar (BM) prendeu na noite de sábado (20), um indivíduo que estava foragido da Justiça. Segundo a BM, o homem de 39 anos foi abordado em um bar localizado na Avenida Paraguassu, no distrito de Atlântida Sul, em Osório. Ao avistar os policiais, o suspeito tentou fugir em uma bicicleta, mas foi capturado e preso.

Com o indivíduo foram encontradas cinco porções de cocaína. Após consultarem os sistema, os PMs identificaram o homem, com diversos antecedentes por: homicídio, porte ilegal de arma de fogo, tráfico de entorpecentes, entre outros crimes; estava em situação de foragido. Ele foi encaminhado a DP de Osório para registro de ocorrência e posteriormente foi levado ao sistema prisional.

Já na tarde de domingo (21), a BM realizou outra prisão, dessa vez em Santo Antônio da Patrulha. O homem de 28 anos foi preso em flagrante em uma residência na Vila Palmeira. No local, os PMs apreenderam 106 porções de cocaína (embalada e pronta para a venda) e mais 85 gramas da mesma droga. Também foram encontrados dois aparelhos celulares, uma máquina de cartão, entre outros objetos; além de uma quantia em dinheiro no valor de R$ 2.867,00 (dois mil oitocentos e sessenta e sete reais). O preso foi conduzido, juntamente com os materiais apreendidos, até a DP de Santo Antônio, onde foi registrada a ocorrência.

Foto: BM