A Brigada Militar (BM) segue intensificando as ações de combate ao tráfico no Litoral Norte gaúcho. Entre o final da última sexta-feira (8) e esta segunda-feira (11), oito pessoas foram presas, sendo sete homens e uma mulher. As ações distintas foram realizadas nas cidades de Arroio do Sal, Balneário Pinhal, Cidreira, Imbé, Torres e Tramandaí. Ao todo, foram apreendidos mais de 50 quilos de drogas, armas, munições, celulares, balanças de precisão, entre outros objetos utilizados para preparo e venda dos materiais ilícitos.

No sábado, a BM prendeu um homem por tráfico de drogas em Arroio do Sal. Com o indivíduo foram encontradas 45 porções de crack, dois aparelhos celulares e R$ 155,00. O indivíduo de 34 anos de idade, com antecedentes por crimes como homicídio, posse ilegal de arma de fogo, tráfico de entorpecentes, entre outros; foi encaminhado a Delegacia de Polícia (DP) de Arroio do Sal, onde foi registrada a ocorrência.

Na noite de sábado, a Brigada Militar prendeu dois homens por tráfico de drogas em Balneário Pinhal. As prisões ocorreram durante patrulhamento de rotina. Após avistarem os indivíduos em situação suspeita, os Policiais Militares (PMs) resolveram fazer a abordagem e durante revista encontraram em posse dos homens 57 porções de maconha e outras 23 de crack. Também foram aprendidos um celular e uma quantia em dinheiro no valor de 110 reais. A dupla foi encaminhada a DP de Pinhal, onde foi registrada a ocorrência.

No domingo (10), a BM prendeu mais um homem com drogas, dessa vez em Cidreira. A prisão ocorreu em flagrante, na região central da cidade. Com o indivíduo foram apreendidos: um revólver calibre 32 milímetros, 18 porções de cocaína, 15 de crack e outras três de maconha, além de 58 reais. O criminoso foi encaminhado a DP de Cidreira, onde foi registrada a ocorrência. Conforme a BM informou, o preso, além de responder por tráfico de entorpecentes, vai responder pelo crime de posse ilegal de arma de fogo.

PRISÃO EM TORRES

Na tarde de domingo, em Torres, outro traficante foi preso pela Brigada Militar. Durante patrulhamento em local conhecido pela venda de drogas, uma viatura da BM avistou um homem em atitude suspeita. O homem, de 23 anos, foi abordado e com ele foram localizadas 10 porções de cocaína, uma balança de precisão e 812 reais. O homem foi preso e conduzido à Delegacia de Torres, onde foi registrada a ocorrência.

BRIGADA MILITAR DESARTICULA LABORATÓRIO DE DROGAS

Ainda no último domingo, a Brigada Militar conseguiu flagrar um laboratório de drogas na região. A ação foi realizada pelos agentes do 2o Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT) e contou com o auxilio do setor de inteligência da BM. Após investigações, os PMs conseguiram localizar uma residência no Centro de Imbé, a qual era utilizada para a fabricação de cocaína e armazenamento de armas.

Durante vigia no local, os policiais avistaram dois veículos em atitude suspeita: um carro e uma motocicleta. Ao tentarem abordagem, os dois indivíduos, um homem e uma mulher, adentraram a casa, sendo acompanhados pelos policiais.

No imóvel foram apreendidos: cinco revólveres calibre 38 milímetros (mm), uma pistola calibre 380 mm, uma pistola calibre nove milímetros, 34 munições calibre nove, 17, 32 e 40 milímetros; aproximadamente 44,4 quilos de uma substância semelhante a cocaína, uma prensa hidráulica, uma balança de precisão, uma contadora de cédulas, além de outros apetrechos utilizados na fabricação e embalagens das drogas. Também foram apreendidos um automóvel Ford e uma motocicleta Suzuki.

O casal foi preso e levado a DP de Imbé, onde foi registrada a ocorrência. Segundo a polícia, a operação policial deve ter causado um prejuízo ao crime organizado de aproximadamente um milhão de reais.

OUTRA PRISÃO

Na manhã desta segunda-feira (11), um homem de 30 anos foi preso por tráfico. A ação realizada pelos agentes do 2o BPAT ocorreu no bairro São Francisco II, em Tramandaí. Ao todo, os policiais apreenderam junto ao preso, 48 pedras de crack e 29 reais. O indivíduo foi encaminhado a Delegacia de Policia de Pronto Atendimento (DPPA) de Tramandaí, onde foi registrada a ocorrência.

Fotos: BM