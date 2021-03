A Brigada Militar (BM) segue intensificando o combate a criminalidade em todo o Litoral Norte gaúcho. Entre segunda (8) e quarta–feira (10), quatro homens foram presos por tráfico de drogas. Além disso, dois adolescentes foram apreendidos pelo mesmo crime. As ações distintas ocorreram nos municípios de Capão da Canoa, Imbé, Osório e Tramandaí.

Em Tramandaí, a BM prendeu dois homens por tráfico no Parque dos Presidentes. A primeira prisão ocorreu na segunda-feira (8). Um homem de 30 anos de idade foi detido pelos os agentes do 2o Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT), após denúncias de que um indivíduo estaria traficando na região. Ao chegarem ao local indicado, o suspeito foi abordado pelos Policiais Militares (PMs). Com ele foram encontradas 37 pedras de crack e 49 reais. O homem, que já possuía antecedentes por furto, foi conduzido a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA), onde foi registrada a ocorrência.

A outra prisão ocorreu na terça-feira (9). Após monitoramento realizado pela Agência de Inteligência do 2º BPAT, a equipe da Força Tática abordou e identificou um homem de 21 anos. Durante revista ao indivíduo foram encontradas cinco porções de crack, uma faca, materiais utilizados para embalar a droga, uma balança de precisão e um celular. O indivíduo foi levado a DPPA da cidade para registro de ocorrência.

ADOLESCENTES APREENDIDOS

Na segunda-feira (8), a BM apreendeu uma adolescente de 16 anos, em Imbé. Com a menor foram encontradas duas porções de crack, lâminas para racionar a droga e 241 reais. Ela foi conduzida a DP da cidade, juntamente com o material apreendido, para registro de ocorrência. Já na terça (9), outro adolescente, de 17 anos, foi preso em Imbé, dessa vez no bairro Albatroz. Com o menor foram encontradas: 12 porções de drogas como maconha e cocaína, um revólver calibre 38 milímetros com seis munições intactas, uma balança de precisão, um aparelho celular e 80 reais em dinheiro. O menor foi conduzido a DP de Imbé para registro de ocorrência. Além de tráfico, ele vai responder por posse ilegal de arma de fogo.

PRISÃO EM CAPÃO

Um homem foi preso pela Brigada Militar na terça-feira (9), por tráfico de entorpecentes. A prisão ocorreu em flagrante no bairro Arco-Íris, em Capão da Canoa. O indivíduo de 32 anos, que já possuía antecedentes pelo mesmo crime, foi preso com 105 porções de maconha, uma balança de precisão, um celular e 30 reais. Ele foi conduzido a DP de Capão, onde foi registrada a ocorrência.

OUTRA PRISÃO

Um homem foi preso pela Brigada Militar na noite desta quarta-feira (10). A prisão ocorreu em flagrante no distrito de Atlântida Sul, em Osório. Segundo a BM, o indivíduo estaria realizando tele-entrega de drogas em um automóvel Citroen/C3. Durante a abordagem, os policiais apreenderam três porções de cocaína e uma quantia em dinheiro no valor de 293 reais. O preso de 56 anos foi levado a DP de Osório, para registro de ocorrência e posteriormente conduzido ao sistema prisional.

Fotos: BM