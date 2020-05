IMBÉ – A Brigada Militar (BM) prendeu um homem e apreendeu uma adolescente por tráfico de drogas no município de Imbé, na noite de terça-feira (19). Após uma denúncia, os policiais se dirigiram até a Rua Lajeado e durante buscas em um matagal conseguiram localizar os dois suspeitos.

Com eles foram apreendidos 723 pedras de crack, 21 porções e cinco tijolos de maconha, 20 porções de cocaína, uma balança de precisão, três aparelhos celulares e uma quantia em dinheiro no valor de 563 reais.

Os dois foram encaminhados a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Tramandaí, onde foi registrada a ocorrência. Segundo a BM, o preso, de 23 anos de idade, tem diversos antecedentes por crimes de furto, roubo e receptação. Já a menor não possuía antecedentes.

BM PRENDE HOMENS POR TRÁFICO DE DROGAS

OSÓRIO – No final da noite de terça-feira (19) os agentes de Inteligência do Comando Regional de Policiamento Ostensivo (CRPO) Litoral prenderam dois homens por tráfico de entorpecentes. Os indivíduos foram detidos em flagrante na RS-030, no acesso ao bairro Santa Luzia, após os policiais receberem informações de venda de drogas próximo ao Parque Histórico Marechal Osório. A informação foi passada pela Delegacia de Tramandaí.

Com os indivíduos foram apreendidos mais de meio quilo de maconha. Os jovens, ambos de 19 anos, confessaram o crime e conduziram os agentes até uma residência, onde estaria o resto da droga. No total, foram apreendidos aproximadamente dois quilos de maconha, além de uma faca, duas balanças de precisão, um aparelho celular e uma quantia em dinheiro no valor de 90 reais.

Os dois homens foram presos e encaminhados a Delegacia de Polícia da cidade, onde foi registrada a ocorrência.

OUTRA PRISÃO

TRAMANDAÍ – Na tarde de terça-feira, outro homem foi preso por tráfico de drogas, dessa vez em Tramandaí. A prisão ocorreu na Rua Juscelino Kubitschek, no Parque dos Presidentes. Com o indivíduo foram apreendidos: 76 gramas de maconha, uma balança de precisão, um aparelho celular e uma quantia em dinheiro no valor de 369 reais.

Os policiais militares também relataram que o homem, de 23 anos, estava com fios de cobre e de alumínio sem procedência. Diante dos fatos, o criminoso foi preso e encaminhado a DPPA de Tramandaí, onde foi registrada a ocorrência.

