A Brigada Militar (BM) segue intensificando o combate ao tráfico de drogas na região. No último final de semana, a BM prendeu quatro indivíduos, conseguindo apreender aproximadamente 200 pedras de crack e meio quilo de maconha. As ações distintas foram realizadas nos municípios de Osório e Tramandaí, entre o final de sexta (27/11) e a madrugada de domingo (29/11).

No sábado (28/11), dois homens foram presos no bairro Litoral, em Tramandaí. Com eles foram localizadas 25 pedras e uma porção grande de crack, além de cinco porções de maconha. Segundo a polícia, os presos possuíam mandados de prisão em aberto. As prisões ocorreram após os agentes do 2o Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT) receberem informações que os indivíduos estariam planejando um “acerto de contas” contra um grupo rival.

Na sexta-feira (27/11), outro homem já havia sido preso por tráfico de drogas. Com ele os policiais apreenderam 170 pedras de crack, 27 porções de maconha e uma quantia em dinheiro. Conforme a BM, o preso também estava foragido da Justiça. Os três foram encaminhados a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Tramandaí, onde foram registradas as ocorrências.

OUTRA AÇÃO

Na madrugada de domingo (29/11), os Policiais Militares do 8º Batalhão de Policiamento Militar (BPM) prenderam um homem com 610 gramas de maconha e 13 pedras de crack, em Osório. Após receber denúncias de que na Rua Terra de Areia, teria movimentação intensa de usuários de drogas, uma guarnição do policiamento ostensivo, juntamente com a Força Tática, foram ao local onde avistaram o momento em que um usuário fazia a compra de droga em um ponto de tráfico.

Ao avistarem as viaturas, um dos indivíduos conseguiu fugir pulando muros e o outro foi abordado. Em revista pessoal foram localizadas com o homem as porções de crack e aproximadamente 30 reais. Em buscas na residência, os PMs conseguiram localizar o restante da droga e do dinheiro. O homem, de 35 anos de idade, foi preso em flagrante e conduzido a Delegacia de Polícia de Osório, onde foi registrada a ocorrência.

