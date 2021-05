A Brigada Militar (BM) segue intensificando o combate a criminalidade no Litoral Norte gaúcho. Entre a noite de segunda (26) e quarta–feira (28), seis pessoas (quatrohomens e duas mulheres) foram presas por tráfico de drogas na região. Além disso, três adolescentes foram apreendidos pelo mesmo crime. As ações distintas ocorreram nos municípios de Osório, Terra de Areia, Torres e Tramandaí.

Na segunda-feira (26), a BM apreendeu um adolescente de 17 anos no bairro Cohab, em Terra de Areia. Durante patrulhamento de rotina, os Policiais Militares (PMs) flagraram o menor, juntamente com um homem, em atitude suspeita. Os PMs realizaram a abordagem e durante revista pessoal, encontraram 10 pedras de crack com o adolescente. Com o menor também foram apreendidos: uma tesoura, um aparelho celular, um relógio de pulso, uma gilete e 30 reais.

O adolescente, que possui antecedentes por homicídio, tráfico, roubo, entre outros crimes, foi conduzido a Delegacia de Polícia (DP) para o registro de ocorrência. Já o outro indivíduo, de 35 anos (com antecedentes por furto), chegou a confessar aos policiais que estava trocando os objetos por drogas. Ele foi ouvido na Delegacia e liberado.

Ainda na segunda, outras quatro pessoas foram presas e um adolescente apreendido por tráfico de drogas. Em Torres, após denúncias, a Brigada Militar prendeu dois homens de 19 e 22 anos de idade, respectivamente, no bairro São Jorge. Com a dupla foram apreendidas 77 pedras de crack, quatro porções de cocaína, além de um revólver calibre 38 milímetros com cinco munições intactas, um celular e 335 reais. Segundo a BM, os criminosos vão responder por posse ilegal de arma de fogo, além de tráfico de entorpecentes e associação ao tráfico. Ambos foram conduzidos a DP de Torres, onde foi registrada a ocorrência.

Já em Tramandaí, a Brigada prendeu um casal e apreendeu um menor, no bairro Tirolesa. O trio foi abordado pelos agentes do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT) enquanto trafegava pela região em um automóvel suspeito. Em buscas no veículo os policiais encontraram 13 porções de crack e sete de cocaína, além de duas balanças de precisão, cinco aparelhos celulares e 119 reais.

Conforme os policiais informaram, o homem de 24 anos possui antecedentes por tráfico. A mulher de 25 anos possui passagem por ameaça. Já o adolescente de 16 anos tem antecedente por posse de drogas. O trio foi encaminhado a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Tramandaí para o registro de ocorrência.

Na tarde de terça-feira (27), outra mulher foi presa por tráfico em Tramandaí, dessa vez no bairro Jardim Atlântico. Com ela foi apreendida uma bolsa contendo 50 porções de drogas como crack e cocaína, uma balança de precisão, dois celulares, três máquinas de cartão de crédito e 393 reais em dinheiro. A presa, de 27 anos, foi conduzida a DPPA de Tramandaí, onde foi registrada a ocorrência e, posteriormente, foi levada ao sistema prisional.

PRISÃO E APREENSÃO EM OSÓRIO

Na noite de quarta-feira (28), a Brigada Militar prendeu um homem e apreendeu um menor de idade por tráfico, em Osório. A BM recebeu informações que indivíduos estariam traficando próximo à praça do bairro Caravágio. Os PMs se deslocaram até o local, onde flagraram os indivíduos de 18 e 17 anos, respectivamente. Segundo a polícia, durante consulta ao sistema, foi constatado que o menor de idade possuía um mandado de prisão em aberto. Durante a ação foram apreendidos: 55 gramas de crack, três aparelhos celulares, uma máscara de palhaço e 30 reais. A dupla foi conduzida a DP de Osório, onde foi registrada a ocorrência.

Foto: BM