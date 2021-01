A Brigada Militar (BM) segue intensificando o combate ao tráfico de drogas no Litoral Norte. Durante o feriadão de Natal foram realizadas sete prisões. As ações que ocorreram entre sábado (26) e domingo (27), foram realizadas nos municípios de Arroio do Sal, Balneário Pinhal, Maquiné e Osório. Ao todo, foram apreendidos aproximadamente: 1,5 quilo de drogas como cocaína, crack e maconha, além de cinco aparelhos celulares, quatro balanças de precisão, entre outros objetos, e uma quantia em dinheiro no valor de cerca de mil reais.

No sábado (26), a BM prendeu um casal por tráfico de entorpecentes, em Maquiné. A prisão ocorreu após os Policiais Militares (PMs) receberem uma denúncia de que um homem iria realizar entrega de drogas a um veículo, na Linha Prainha. Os PMs foram ao local e flagraram o fato. O indivíduo foi abordado entrando na residência, juntamente com sua mãe, que ao ver a ação tentou dispensar um invólucro contendo uma porção de cocaína. Em busca pessoal e na residência, foram localizadas mais uma porção da mesma droga, uma porção de maconha, uma balança de precisão e 561 reais.

A dupla foi presa e encaminhada a Delegacia de Polícia (DP) de Maquiné, onde foi registrada a ocorrência. Segundo a BM, outro filho da mulher, um bebê recém-nascido, também estava na casa. Ele foi entregue aos cuidados do Conselho Tutelar.

DUPLA É PRESA EM OSÓRIO

Na noite de sábado, os agentes da Força Tática, com o apoio do Canil, do 8º Batalhão de Policiamento Militar (BPM), prenderam dois homens por tráfico de drogas em Osório. Ao realizar patrulhamento pelo bairro Albatroz, os policiais militares avistaram dois indivíduos entrando em um veículo, o qual já era conhecido pelos PMs por realizar tele-entrega de drogas.

Ao tentar realizar a abordagem, um dos homens tentou fugir pulando muros, durante a captura ele chegou a agredir os policiais, mas foi contido e preso. Durante a ação foram apreendidos: porções de crack, uma porção de maconha, uma balança de precisão e R$ 106. A dupla foi presa e conduzida a DP de Osório, onde foi registrada a ocorrência.

OUTRAS PRISÕES

No domingo (27), a Brigada Militar prendeu um casal no Centro de Arroio do Sal. Após denúncias de perturbação da tranquilidade, uma guarnição da BM deslocou até o local da denúncia, onde foram localizados dois veículos na orla com som alto, sendo tomadas as medidas administrativas cabíveis. Ainda no local, um homem de 25 anos, foi preso em posse de 20 comprimidos de ecstasy e uma porção de maconha. Já uma mulher, de 22 anos, também foi presa. Ela estava em posse de 20 comprimidos da mesma droga. Durante a ação, os policiais ainda aprenderam dois aparelhos celulares, uma balança de precisão e aproximadamente 350 reais. O casal foi encaminhado a DP de Arroio do Sal, onde foi registrada a ocorrência.

Ainda no domingo, um homem foi preso pela BM, com 1,2 quilo de maconha e 28 porções de cocaína, em Balneário Pinhal. Os PMs informaram que teriam abordado o indivíduo quando ele trafegava em uma motocicleta sem placa, no Centro da cidade. Durante a abordagem, os policiais encontraram a droga dentro da mochila que o homem carregava. Também foram apreendidas duas balanças de precisão, três aparelhos celulares e objetos para venda dos entorpecentes. O criminoso foi preso e encaminhado a DP de Pinhal, onde foi registra a ocorrência.

